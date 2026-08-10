زارع: فضاهای مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان بوشهر تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مهرزاد حمیدی رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با تجلیل از نقش دانشگاه فرهنگیان در آموزش و تربیت معلمان و تاثیر ویژه بر آینده فرهنگی، علمی و آموزشی کشور، اظهار کرد: معلمان، شخصیت، هویت، دانش و مهارت دانش‌آموزان را شکل می‌دهند و لذا بدیهی است باید از یک نظام تربیتی و آموزشی شایسته برخوردار باشند.

وی افزود: از این منظر دانشگاه فرهنگیان جایگاهی راهبردی دارد و تقویت آن باید یکی از اولویت‌های جدی نظام مدیریت کشور باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر به دلیل ظرفیت‌های انسانی، علمی و فرهنگی خود، شایسته برخورداری از مرکز دانشگاهی فرهنگیان توانمند و در تراز ملی است.

زارع تصریح کرد: باید تلاش شود دانشجومعلمان استان در محیطی مناسب با امکانات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و خوابگاهی مطلوب تحصیل کنند و برای ورود به مدارس و ایفای نقش معلمی آماده شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز پردیس‌ها، ارتقای کیفیت آموزشی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و ورزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای دانشجومعلمان در راستای یک هدف بزرگ‌تر است و آن تربیت معلمانی شایسته برای آینده استان بوشهر و ایران اسلامی است.

استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد استان بوشهر در آینده از آموزش و پرورش توانمندتری برخوردار باشد و لذا باید از امروز برای تربیت معلمان توانمند، متعهد، خلاق و برخوردار از دانش روز، برنامه‌ریزی شود.

زارع با اشاره به پروژه مصوب سفر رئیس جمهور به استان در دانشگاه فرهنگیان که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، بر تامین فضاهای آموزشی، اداری، رفاهی و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان با استفاده از ظرفیت خیرین تاکید کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امیدوارم با همکاری دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی بتوانیم دانشگاه فرهنگیان بوشهر را به یکی از کانون‌های مهم تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش در جنوب کشور تبدیل کنیم.

در این نشست، مهرزاد حمیدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور ضمن تقدیر از حمایت‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان از دانشگاه فرهنگیان بوشهر، ابراز امیدواری کرد: با حمایت دستگاه‌های مسئول و به ویژه خیرین، زمینه تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان و ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه فرهنگیان بوشهر فراهم شود.

