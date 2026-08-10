به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱ تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات واردشده به واحدهای مسکونی این منطقه اظهار کرد: در جریان اصابت‌ها به منطقه ۲۱، حدود ۳ هزار و ۲۰ واحد مسکونی در سطوح مختلف آسیب دیدند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۹۰۰ واحد در گروه‌های A و B قرار داشتند که فرآیند بازسازی آنها انجام و تعیین تکلیف شده است.

تعیین تکلیف واحدهای دارای آسیب سازه‌ای

امیدیان با بیان اینکه حدود ۱۳۰ واحد در گروه C و D قرار گرفته‌اند، گفت: این واحدها به دلیل نوع آسیب، شرایط متفاوتی دارند و همکاران معاونت شهرسازی منطقه در حال پیگیری برای حل و فصل مسائل آنها هستند.

شهردار منطقه ۲۱ ادامه داد: در برخی ساختمان‌ها، موضوع تجمیع واحدها و تعدد مالکان مطرح است و شهرداری نقشه ساختمان‌ها را بر اساس وضعیت موجود، تجمیع و مشوق‌های قابل ارائه آماده کرده است. در حال حاضر تعیین تکلیف نهایی این موارد به جمع‌بندی مالکان وابسته است.

وی همچنین از اسکان اضطراری بیش از ۶۰ خانواده در هتل‌ها خبر داد و گفت: برای بخشی از آسیب‌دیدگان نیز حمایت‌هایی از جمله کمک برای تأمین لوازم منزل و کارت‌های هدیه در نظر گرفته شد.

پیگیری برای کاهش مزاحمت پروازهای شبانه مهرآباد

امیدیان درباره وضعیت فرودگاه مهرآباد و مطالبه شهروندان منطقه ۲۱ برای کاهش پروازهای شبانه نیز اظهار کرد: انتقال یا جابه‌جایی فرودگاه موضوعی حاکمیتی و ملی است و در حوزه اختیار شهرداری تهران نیست، اما شهرداری پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.

وی افزود: بر اساس پروتکل‌های اعلام‌شده قرار است از ساعت ۱۲ شب نشست و برخاست پروازها انجام نشود تا حداقل ساعات استراحت شهروندان دچار اختلال نشود. این موضوع به صورت مستمر از سوی شهرداری پیگیری می‌شود و حتی معاون دادستان تهران نیز از این موضوع بازدید داشته است.

قرارداد احداث ایستگاه‌های مترو منطقه ۲۱ منعقد شده است

شهردار منطقه ۲۱ درباره توسعه مترو در این منطقه نیز گفت: ایستگاه‌هایی که برای منطقه ۲۱ در خطوط ۹ و ۱۱ متروی تهران تعریف شده‌اند، در چارچوب قراردادهای احداث این خطوط پیش‌بینی شده‌اند و قراردادها نیز منعقد شده است.

امیدیان افزود: در جلسات مختلف با شرکت مترو تهران درباره جانمایی ایستگاه‌ها و تأمین زمین مورد نیاز گفت‌وگو شده و بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، امیدواریم در ادامه شاهد افتتاح تدریجی ایستگاه‌های این خطوط باشیم.

هنوز تصمیم نهایی برای امتداد BRT تا منطقه ۲۱ گرفته نشده است

وی درباره امتداد خط BRT به تهرانسر نیز اظهار کرد: حدود دو سال قبل موضوع امتداد این خط تا ابتدای تهرانسر مطرح و قرار شد مطالعات کارشناسی انجام شود، اما نظر شورای عالی ترافیک، پلیس راهور و مشاور ترافیکی منطقه این است که باید ظرفیت بزرگراه شهید لشکری برای انتقال ترافیک به غرب و شرق تهران مورد توجه قرار گیرد.

شهردار منطقه ۲۱ ادامه داد: اضافه شدن خط BRT در این محور ممکن است از ظرفیت انتقال ترافیک بزرگراه شهید لشکری کم کرده و برای خودروهای سواری و اتوبوس‌های عادی ترافیک ایجاد کند؛ بنابراین هنوز جمع‌بندی نهایی درباره امتداد BRT تا منطقه ۲۱ انجام نشده است.

صنایع منطقه در توسعه زیرساخت‌های شهری مشارکت می‌کنند

امیدیان همچنین با اشاره به فعالیت صنایع متعدد در منطقه ۲۱ گفت: بخشی از ظرفیت صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

وی نوسازی مبلمان و چراغ‌های محور شهید لشکری تا چهارراه ایران‌خودرو را یکی از نمونه‌های این مشارکت عنوان کرد و گفت: اعتبار این پروژه حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده که از سوی صنایع تأمین شده است.

شهردار منطقه ۲۱ اضافه کرد: این اقدام به بهبود روشنایی محور و افزایش ایمنی تردد کمک کرده است و در حوزه نگهداری و توسعه فعالیت‌های عمرانی نیز صنایع همکاری مناسبی با شهرداری داشته‌اند.

وی همچنین از گفت‌وگو با صنایع برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: بخشی از این اقدامات از سوی صنایع انجام شده و شهرداری نیز در حال پیگیری برای توسعه این همکاری‌هاست.

انتقال مراکز نظامی به خارج از شهر نیازمند تصمیم ملی است

امیدیان درباره پیشنهاد انتقال مراکز نظامی از تهران نیز اظهار کرد: در شرایط جنگی، مجاورت برخی مراکز با بافت مسکونی برای شهروندان ایجاد چالش می‌کند و پیشنهادهایی برای استقرار بخشی از این مراکز در حاشیه شهرها و خارج از بافت مسکونی مطرح شده است.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره جابه‌جایی مراکز نظامی در اختیار شهرداری نیست و نیازمند تصمیم کلان و ملی است؛ ضمن اینکه انتقال این مراکز تنها به جابه‌جایی افراد محدود نمی‌شود و زیرساخت‌های ایجادشده طی سال‌های گذشته نیز باید در نظر گرفته شود.

محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱ تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مشارکت شهروندان در طرح‌های مدیریت شهری اظهار کرد: منطقه ۲۱ در دو سال متوالی بالاترین میزان مشارکت شهروندی در تهران را داشته است.

وی افزود: در آخرین دوره مشارکت شهروندان، حدود ۱۰۹ هزار نفر از مردم منطقه در این فرآیند شرکت کردند که بیش از ۵۳ درصد جامعه هدف را شامل می‌شود.

تصویب ۹۵ پروژه با رأی مردم

امیدیان با بیان اینکه مشارکت بالای شهروندان، مطالبه‌گری آنها از مدیریت شهری را نیز افزایش می‌دهد، گفت: در سال جاری ۹۵ پروژه با رأی مردم تصویب شده که مجموع اعتبار این پروژه‌ها حدود ۲۸ میلیارد تومان است.

شهردار منطقه ۲۱ ادامه داد: اجرای پروژه‌ها آغاز شده و با توجه به اینکه فرآیند تصویب آنها در پایان تیرماه به سرانجام رسیده، حدود دو تا سه هفته از آغاز عملیات گذشته است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای مناسب این پروژه‌ها، مانند دو سال گذشته همچنان در زمینه مشارکت شهروندی در میان مناطق تهران پیشرو باشیم.

نوسازی کامل ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۲۱

امیدیان همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۲۱ اظهار کرد: در حال حاضر هفت خط اتوبوسرانی با ۵۹ دستگاه اتوبوس در منطقه فعال است.

وی افزود: در دوره مدیریت شهری، تمام اتوبوس‌های قدیمی منطقه از چرخه خدمت خارج و ناوگان اتوبوسرانی منطقه به طور کامل نوسازی شده است.

شهردار منطقه ۲۱ گفت: از مجموع اتوبوس‌های جدید، ۴۲ دستگاه طی همین دوره وارد ناوگان منطقه شده‌اند.

ساماندهی بخشی از مسیر رودخانه کن

امیدیان درباره وضعیت رودخانه کن در محدوده منطقه ۲۱ نیز گفت: بخش قابل توجهی از این محدوده در حریم یا اراضی نظامی قرار دارد و برای ساماندهی برخی مسیرها، همکاری‌های لازم با بخش‌های نظامی انجام شده است.

وی افزود: بخشی از مسیر که در محدوده محور کرمان خودرو قرار دارد، با همکاری مجموعه‌های نظامی ساماندهی شده است.