هکرهای کره شمالی هوش مصنوعی را برای حمله سایبری توسعه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت امنیت سایبری «Genians» در کره جنوبی شواهدی یافته که نشان می دهد گروه هکری «کیمسوکی» که با کره شمالی مرتبط است، ابزارهایی برای فعالسازی و مدیریت مدل های هوش مصنوعی از جمله Ollama، GPT۴All و Msty در کنار فناوری جست‌وجو در اسناد که با نام «تولید تقویت‌شده با بازیابی» (Retrieval-Augmented Generation یا RAG) شناخته می‌شود، تنظیم کرده است.

RAG به روشی در هوش مصنوعی اشاره دارد که مدل ابتدا اطلاعات مرتبط را از اسناد یا منابع داده بازیابی می‌کند و سپس با استفاده از آن اطلاعات، پاسخ تولید می‌کند.

به گفته این شرکت کره ای، ابزارهای مذکور به اپراتورها امکان می دهند اسناد را بدون ارسال اطلاعات حساس به سرویس های هوش مصنوعی خارجی پردازش کنند.

Genians همچنین چهارچوب های توسعه عامل هوش مصنوعی، نرم افزار تبدیل سخن به متن و Cursor یک ابزار کد نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی را روی زیرساخت مربتط با این کمپین یافته است.

این یافته ها حاکی از آن است که گروه «کیمسوکی» برای ایجاد فیشینگ به سمت ابزارهایی فراتر از هوش مصنوعی مولد حرکت می کند و مشغول ایجاد ظرفیت برای یکپارچه سازی مدل های هوش مصنوعی فعلی با توسعه بدافزارها، تحلیل داده ها خودکارسازی حملات است.

شرکت امنیت سایبری کره جنوبی همچنین معتقد است اسناد جعلی طعمه با محتوای مرتبط با رمزارزها با هوش مصنوعی یکپارچه شده است. چنین محتوایی طوری طراحی شده تا شبیه گزارش های سرمایه جعلی مشروع و دیگر اسناد اداری به نظر برسد.

البته یافته های این شرکت را به طور مستقل نمی توان تایید کرد.