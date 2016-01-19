به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین مختاری دوشنبه‌شب در نشست تخصصی عرفان اسلامی که با حضور اندیشمندان و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: عرفان اسلامی قدم نخست خدا را به‌عنوان محور حرکت به سیر و سلوک قرار داده و در تلاش است در نقطه نهایی حرکت انسان به آن برسد.

وی بیان کرد: همه عالم ازجمله انسان یک سیر و یک نقطه آغاز و پایان دارند و پایان این حرکت خداوند است.

رئیس پژوهشگاه علوم و مطالعات تقریبی، ولایت مداری ازجمله ویژگی‌های دیگر عرفان ناب اسلامی عنوان کرد و گفت: عرفان‌های نوظهور به ولایت مداری اعتقاد ندارند اما در عرفان ناب اسلامی محور حرکت انسان ولایت مداری است.

ولایت مدار شرط اصلی عرفان ناب اسلامی است

مختاری با تأکید بر اینکه در عرفان ناب اسلامی ولایت مداری به‌عنوان یک عنصر لاینفک و شرط لازم برای رسیدن به مدار توجه معنا می‌شود، بیان داشت: ولایت مداری و توجه به کسانی که اولیا هستند و محبت و مودت نسبت به آن‌ها سبب می‌شود که آنان در این مسیر به نقطه آرمانی خود با قطعیت و سلامت دست پیدا کند.

وی بابیان اینکه گرایش به شریعت یکی دیگر از ویژگی‌های عرفان ناب اسلامی است، بیان داشت: سلوک اسلامی بدون التزام عملی به شریعت بی‌ثمر است و در این عرفان نخست عبادت و عبودیت بوده بعد به مقامات الهی رسیدن.

رئیس پژوهشگاه علوم و مطالعات تقریبی با تأکید بر اینکه معرفت شهودی و سلوکی در طول معرفت عقلانی است، عنوان داشت: ازاین‌رو عقلانیت یکی از ویژگی‌های عرفان اسلامی است که در عرفان‌های نوظهور درست نقطه مقابل آن را شاهد هستیم.

مختاری بابیان اینکه عرفان‌های نوظهور و منسوخ بیشتر بر احساس استوار هستند، بیان داشت: این در حالی است که در عرفان اسلامی سیر الی الله تنها احساس نبوده و بر برهان عقلانی استوار است.

امتیاز شیعه امروز به بعد عقلانی بودن مذهب اوست

وی با اشاره به اینکه امتیاز شیعه امروز به بعد عقلانی بودن مذهب اوست، گفت: نخستین پیام قرآن پیام عقل، تفکر، معرفت و درک کردن است لذا در فقه نیز در خیلی از مواقع عقل را در استنباط احکام شرعی استفاده می‌کنیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و مطالعات تقریبی بابیان اینکه عرفان‌های نوظهور عقل را تعطیل دانسته و در مقوله حس و شهود است، بیان کرد: دلیل این امر این است که صاحبان این عرفان‌ها به دنبال توجیه کردن تعارضات موجود در ادیان خود هستند.

مختاری اضافه کرد: امروز به دلیل تعالیم کلیساها و تصمیم‌های نابخردانه آن‌ها جوانان در جوامع غربی دین‌گریز شده‌اند ازاین‌رو عرفان‌های کاذب این جوامع به این نتیجه رسیده‌اند که عقل را کنار گذاشته و به سراغ حس و شهود بروند.

وی، تفکر اهل‌بیت (ع) را یک تفکر جهانی دانست که مخاطب آن فطرت انسان‌ها است و گفت: یکی از مشکلات ما این است که متون اسلامی به زبان‌های مختلف و روز ترجمه نشده و این امر سبب شده که تفکر اسلام برای جوامع دیگر به‌راحتی در دسترس نباشد که این‌یک فاجعه است.

رئیس پژوهشگاه علوم و مطالعات تقریبی ادامه داد: امروز بسیاری از بزرگان و فضلای کشور کتاب‌ها و مقالات پرمحتوایی نوشته‌اند اما همه به زبان فارسی است.