جشن پیروزی انقلاب در شبکه ۳ با «من ایرانیم»/ مناظره نداریم

ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های آینده این شبکه گفت: از ششم بهمن ماه ویژه برنامه ای با نام «من ایرانیم» داریم که قرار است تا انتهای بهمن ماه از شبکه سه پخش شود و در آن جشن های ویژه ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: تهیه کنندگی این برنامه را علی زاهدی بر عهده دارد و قرار است ویژه برنامه «من ایرانیم» را در شهرها و استان های مختلف و با حضور مردم این شهرها به صورت زنده برگزار کرده و از ششم بهمن ماه روی آنتن ببرد.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما با اشاره به تولید سری دوم مسابقه «موج شب» توضیح داد: سری دوم این مجموعه نیز هم اکنون در حال تولید است. «موج شب» مسابقه ای میان مجریان رادیویی بود که در مرحله این مسابقه تعداد زیادی برای اجرا شرکت کردند و حالا عده ای از این افراد به مرحله دوم راه یافتند و اکنون سری دوم این برنامه در حال ضبط است.

کریمان همچنین با اشاره به یک ویژه برنامه انتخاباتی این شبکه که از ابتدای بهمن ماه روی آنتن شبکه سوم سیما می رود، توضیح داد: «من اگر رای بیاورم» یک برنامه گزارش گونه است که به سراغ مردم می رود و آنها با نگاهی طنازانه بیان می کنند که اگر رای بیاورند چه کارهایی انجام خواهند داد. همچنین خواسته های خود را نیز از نمایندگان مطرح می کنند و برنامه در حدود ۱۰ دقیقه طول خواهد کشید.

به گفته وی، این برنامه از ابتدای بهمن ماه هر روز در سه باکس ۱۰ دقیقه ای روی آنتن شبکه سه سیما می رود.

کریمان در پایان درباره سایر برنامه های انتخاباتی این شبکه و اینکه سراغ برنامه های مناظره ای همچون «دیروز، امروز، فردا» خواهند رفت یا خیر، بیان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری می توان سراغ مناظره رفت ولی در اشکال دیگر نمی توان از مناظره بهره گرفت چراکه نمی توان شرایطی یکسان برای همه افراد فراهم کرد. ما هم در شبکه سه به عنوان یک شبکه سراسری بیشتر در نظر داریم شرایط را برای حضور حداکثری فراهم و همچنین خاستگاه ها و کارکردهای مجلس را تبیین کنیم.