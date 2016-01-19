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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۲

پورسید آقایی به مهر اعلام کرد:

حمایت از تولید ناوگان ریلی ایران/ اختصاص بودجه جداگانه در سال ۹۵

حمایت از تولید ناوگان ریلی ایران/ اختصاص بودجه جداگانه در سال ۹۵

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به حمایت از تولید ناوگان ایرانی، گفت: ردیف بودجه‌ای برای حمایت از تولید ناوگان در بودجه ۹۵ در نظرگرفته شده است.

محسن پورسیدآقایی در گفتگو با مهر در خصوص حمایت از تولید ناوگان مسافری داخلی، گفت: طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از دوسال سرانجام تعیین تکلیف شد و در بودجه سال ۹۵ آورده شده است.

وی افزود: براساس این طرح، ردیف بودجه برای توسعه ظرفیت ناوگان مسافری در نظرگرفته شده است که از این محل، تولید ناوگان مورد حمایت قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه این طرح در جریان واگذاری رجا به بخش خصوصی حذف شده بود، اظهار داشت: این طرح در قالب قراردادی برای ساخت ریل باس برای شرکت رجا مطرح بود اما پس از واگذاری از ردیف بودجه حذف شده بود.

پورسید آقایی با تاکید بر اینکه از این پس با این ردیف بودجه می‌توان بهتر از قبل از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کرد، افزود: مشکلات مالی تولیدکنندگان ریل باس ایرانی با استفاده از این بخش حل می‌شود.

کد مطلب 3028365

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