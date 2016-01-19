«حکایت عاشقی» به جشنواره «بنگلور» هند راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «حکایت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان زاده و تهیه کنندگی مسعود جعفری جوزانی در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «بنگلور» در کشور هندوستان نمایش داده می شود.

این جشنواره با حمایت آکادمی «چلاناچیترا» کارناتاکا و با نمایش فیلم‌هایی از کشورهای مختلف جهان در بخش های مختلفی از جمله «سینمای بین‌الملل»، «سینمای آسیا»، «سینمای هند»، «سینمای کانادا»، «مروری بر آثار»، «تمرکز بر سینمای کشورهای مختلف»، «کلاسیک بزرگ»، بخش رقابتی جایزه «فیپرشی» فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم، بخش رقابتی جایزه «نتپک» شبکه ارتقای سینمای آسیا، بخش «ویژه»، در روزهای ۷ تا ۱۵ بهمن‌ ماه سال جاری مصادف با ۲۸ ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۱۶ در شهر بنگلور مرکز فرهنگ بین‌الملل و پایتخت ایالت کارناتاکا در هندوستان برگزار می‌شود.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون بهرام رادان، قطب‌الدین صادقی، بهمن زرین‌پور، شیلان رحمانی و شوان عطوف حضور دارند.