پوستر فیلم سینمایی «حكایت عاشقی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «حكایت عاشقی» ساخته احمد رمضان‌زاده و به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی با بازی بهرام رادان، قطب‌الدین صادقی، بهمن زرین‌پور، شیلان رحمانی و شوان عطوف بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون اقلیم کردستان و عراق، توسط بهزاد خورشیدی طراحی و به مناسبت اکران عمومی این فیلم در سینماهای سراسر کشور رونمایی شد.

اکران سراسری و عمومی فیلم سینمایی «حكایت عاشقی» که روایتی عاشقانه دارد و برای بیان قصه آن، زبانی نو انتخاب شده است از روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه توسط شرکت پخش جوزان فیلم در سینماهای تهران و شهرستان ها آغاز می‌شود.

برخی از عوامل فیلم سینمایی «حكایت عاشقی» عبارتند از: کارگردان: احمد رمضان‌زاده، تهیه کننده: مسعود جعفری جوزانی با مشاركت بنیاد سینمایی فارابی، فیلمنامه‌نویسان: احمد رمضان‌زاده و مسعود جعفری جوزانی، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مجری طرح: آزیتا موگویی، تدوین: نیما جعفری جوزانی، مدیر هنری صحنه: مشکین مهرگان، صدابردار: ایرج شهرزادی و طراح چهره پردازی: مجید اسکندری.

در آخرین ساخته احمد رمضان‌زاده؛ بهرام رادان، شوان عطوف، قطب‌الدین صادقی، بهمن زرین‌پور، شیلان رحمانی، کیمیا مرادیان، پیام علوی، محمد بکتاش، نرگس امینی، حسین اعتماد و ... به ایفای نقش پرداخته‌اند.