ثبت احوال از ارکان مهم دربرگزاری انتخابات است

محمدرحیم نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت احوال همچنین در راستای تایید استعلام وتایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات، به عنوان یکی ازچهار مرجع اصلی انجام وظیفه می‌کند و به همین دلیل، ثبت احوال حضور پررنگی در برگزاری انتخابات دارد.

وی افزود: برگزاری انتخابات با استفاده از استانداردهای قابل قبول از دغدغه‌های مهمی است که ثبت احوال در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: وجود شناسنامه و کارت ملی از مدارک مهمی است که درهویتانتخابات شونده و انتخاب کننده در انتخابات نقش اساسی دارد و شماره ملی به عنوان معیاری برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی با اشاره به عملکرد موفق ثبت احوال استان در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان گفت: ثبت احوال از جمله سازمان‌های پیشرو در انجام اقدامات و فعالیت‌های الکترونیکی است که ثبت احوال خراسان شمالی نیز دراین زمینه گام‌های خوبی برداشته است.

وی با تاکید بر حمایت بیشتراز ثبت احوال خراسان شمالی افزود: با حمایت ومشارکت دستگاه‌های اجرایی از ثبت احوال استان به طور حتم روند ارائه خدمات به شهروندان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر جمعیت دارد.