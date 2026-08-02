  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

مقاتلی: زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری در دشتی فراهم شود

مقاتلی: زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری در دشتی فراهم شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری و تسریع در ارائه خدمات به مردم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر شنبه در نشست با مشاور امور ایثارگران رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تقدیر از اقدامات و خدمات مجموعه ثبت احوال در سطح کشور اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های مجموعه وزارت کشور، سازمان ثبت احوال بعنوان عضوی از این مجموعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان مرجع رسمی استعلام شونده افراد در کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارد.

وی افزود: امروز نقش ثبت احوال در تمامی حوزه‌ها مشهود است و این سازمان به عنوان یک مرجع قابل اعتماد، خدمات ارزشمندی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد.

فرماندار دشتی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان ثبت احوال تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خدمات این مجموعه به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود که این موضوع در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای کاهش مراجعات مردم و تسهیل فرآیندهای اداری است.

مقاتلی ادامه داد: نگاه مدیریت شهرستان دشتی حمایت از مجموعه ثبت احوال و تلاش برای ارتقای جایگاه این اداره در جهت بهبود ارائه خدمات به شهروندان است.

وی بر ضرورت تقویت نقاط قوت موجود تأکید کرد و گفت: برگرفته از تاکیدات دولت وفاق ملی در زمینه نگاه کارشناسی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری و تسریع در ارائه خدمات به مردم فراهم شود.

در این نشست که با حضور مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر برگزار شد، موضوعات مرتبط با ارتقای خدمات و حمایت از مجموعه ثبت احوال شهرستان دشتی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6906448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها