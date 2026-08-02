به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر شنبه در نشست با مشاور امور ایثارگران رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تقدیر از اقدامات و خدمات مجموعه ثبت احوال در سطح کشور اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های مجموعه وزارت کشور، سازمان ثبت احوال بعنوان عضوی از این مجموعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان مرجع رسمی استعلام شونده افراد در کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارد.

وی افزود: امروز نقش ثبت احوال در تمامی حوزه‌ها مشهود است و این سازمان به عنوان یک مرجع قابل اعتماد، خدمات ارزشمندی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد.

فرماندار دشتی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان ثبت احوال تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خدمات این مجموعه به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود که این موضوع در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای کاهش مراجعات مردم و تسهیل فرآیندهای اداری است.

مقاتلی ادامه داد: نگاه مدیریت شهرستان دشتی حمایت از مجموعه ثبت احوال و تلاش برای ارتقای جایگاه این اداره در جهت بهبود ارائه خدمات به شهروندان است.

وی بر ضرورت تقویت نقاط قوت موجود تأکید کرد و گفت: برگرفته از تاکیدات دولت وفاق ملی در زمینه نگاه کارشناسی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه کاهش بروکراسی‌های اداری و تسریع در ارائه خدمات به مردم فراهم شود.

در این نشست که با حضور مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر برگزار شد، موضوعات مرتبط با ارتقای خدمات و حمایت از مجموعه ثبت احوال شهرستان دشتی مورد بررسی قرار گرفت.