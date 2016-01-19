تخريب ۸۰ مورد ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان بوئين زهرا

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی و اجرای احكام صادره توسط مراجع قضایی؛ ۸۰ مورد ساخت و ساز دارای رای قطعی تخریب و قلع و قمع شد.

وی افزود: موارد تخریب شده شامل ساخت بنا و دیوار كشی در روستاهای بخش مركزی، دانسفهان، شال و دشتابی از توابع این شهرستان بود که اجرا شد.

به گفته اسماعیلی؛ این عملیات طی ماه های آبان، آذر و دی سال جاری با حضور نماینده دادستان، نماینده فرمانداری، نماینده نیروی انتظامی شهرستان و نماینده امور اراضی استان و مسئولین و كارشناسان مراكز جهادكشاورزی تابعه انجام شد.

وی گفت: بناهای تخریب شده در آبان ماه ۲۵ مورد، آذر ماه ۲۷ مورد و در دی ماه ۲۸ مورد بود که ا جرا شد.

بازدید کارشناسان فنی کشاورزی از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

وی در ادامه یادآور شد: كارشناسان تولیدكننده بذور كشور به همراه كارشناس فرانسوی و كارشناسان مركز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از روند تولید بذر كلزا در شهرستان بوئین زهرا بازدید کردند.

در حال حاضر سطح زیر كشت مزرعه تكثیر بذری كلزای هیبرید زمستانه رقم نپتون درسطح ۳۴ هكتار می باشد كه برای اولین بار در کشور، در شهرستان بوئین زهرا كشت شده است.