هاشم مشرفی پیش از ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه ۲۴ ساله فعالیت این موسسه قرآنی دارد، اظهار داشت: موسسه قرآنی نسیم وحی هرساله دو دوره مسابقه بزرگ قرآنی در شهرستان اهر برگزار می‌کند و بر همین اساس در طول سال جاری اولین دوره مسابقات در شهریورماه برگزار شد و دوره دوم در ایام‌الله دهه فجر در قالب یادمان شهید عباس بابایی انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ارزیابی آموزش‌های ارائه‌شده در کلاس‌های آموزشی بوده و مسابقه قرآنی شش‌ماهه نخست هرسال تحت عنوان ضیافت نور برگزار می‌شود و برگزاری مسابقه در شش‌ماهه دوم سال عمدتاً به مناسبت دهه فجر و در قالب ترنم وحی صورت می‌گیرد.

مدیر موسسه قرآنی نسیم وحی شهرستان اهر با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مسابقات بزرگ قرآنی ترنم وحی در قالب یادمان شهید عباس بابایی در دهه فجر گفت: شهید عباس بابایی ضمن اینکه طلبه و دانشجو بود، در عرصه قرائت قرآن نیز ممتاز بود و برای اینکه بتوانیم از این شهید یادی کرده و مقام والای شهید را در جامعه پاس بداریم، امسال مسابقه را بانام و یاد این شهید بزرگوار برگزار می‌کنیم.

وی بابیان اینکه تمام افراد علاقه‌مند به حضور در این مساقات قرآنی می‌تواند در آن شرکت کند، اظهار کرد: هدف این مسابقات که ۲۰ بهمن ویژه خواهران و ۲۱ بهمن‌ماه ویژه برادران در محل کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری خواهد بود، نخبه پروری و شرکت افراد ماهر نیست بلکه امکان حضور برای تمامی قشرهای جامعه و سنین وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۸ بهمن‌ماه برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کنند.

مشرفی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مربیان قرآن و بهترین قاریان قرآن شهرستان اهر از طریق موسسه قرآنی نسیم وحی تربیت‌یافته‌اند، گفت: تاکنون برای ۹۰ مربی تربیت‌معلم که تحت عنوان تربیت‌معلم عمومی قرآن هستند، پایان دوره صادرشد که هشت نفر از آنان مربی رسمی تربیت‌معلم شده‌اند و بعد از برگزاری آزمون‌های تکمیلی گواهی آن‌ها از تهران صادرشده و دارندگان این گواهی توانایی آن رادارند که در تمامی نقاط ایران فعالیت داشته باشند.