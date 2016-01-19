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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۲۱ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۹ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۰۲ تومان، هر یورو را ۳۹۵۵ تومان، هر پوند را ۵۲۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۰ تومان و درهم امارات را ۹۸۵ تومان اعلام کردند.   

 

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۲۱۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۱۹۰۰۰
نیم سکه ۴۶۵۰۰۰
ربع سکه ۲۵۲۰۰۰
گرمی ۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۶۸۰
نوع ارز  
دلار ۳۶۰۲
یورو  ۳۹۵۵
پوند ۵۲۰۰
درهم ۹۸۵
لیرترکیه ۱۲۲۰

 

 

کد مطلب 3028728

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