کاخ سفید: اطمینان داریم لوینسون در ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده می‌گوید مقامات آن کشور اعتقاد دارند «رابرت لوینسون» مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، دیگر در ایران نیست.

این جدیدترین اظهار نظر در مورد ناپدید شدن لوینسون است که ادعا می شد در جزیره کیش، مفقود شده است. جاش ارنست به خبرنگاران گفت دولت ایران در مورد جستجوی لوینسون اطمینان داده است.

ارنست افزود واشنگتن تلاش می‌کند تا ایران تعهد خود را در این زمینه عملی کند.

لوینسون در تاریخ ۹ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی (اسفند ۱۳۸۵) ناپدید شد و مشخص نیست در حال حاضر کجاست. گزارش‌های گوناگونی در مورد فعالیت و ناپدید شدن او منتشر شده است؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر گفته بود او در ماموریتی تائیدنشده برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، کار می‌کرده است.

به گزارش مهر، لوینسون از کارکنان بازنشسته پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بوده که رسانه های غربی مدعی هستند وی در سال ۲۰۰۷ میلادی در سفر به جزیره کیش مفقود شده است. تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی اعلام می شد که لوینسون برای امر تجارت و کار شخصی به کیش سفر کرده، اما آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که وی به طور محرمانه برای سازمان سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) کار می کرده و برای جمع آوری اطلاعات به ایران سفر کرده بود.

زمانی که این موضوع در دولت آمریکا فاش شده یکی از جدی ترین رسوایی ها را در تاریخ سیا به وجود آورده است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که رابرت لوینسون برای امور تجاری شخصی به جزیره کیش سفر کرده بود. سفر تجاری برای پوشاندن اصل ماجرا بوده و سازمان سیا مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به خانواده لوینسون پرداخت کرده تا از تشکیل پرونده در خصوص وی خودداری کنند.

در همین رابطه «جان مک کین» از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا، با متهم کردن سیا گفته بود: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) حقیقت را در مورد لوینسون به کنگره نگفته و اعضای کنگره را فریب داده است.

در همین رابطه خانواده لوینسون، دولت آمریکا را متهم به کم کاری برای یافتن و نجات وی کردند. خانواده لوینسون از مدت ها قبل می دانستند که وی برای سازمان سیا کار می کرد اما بنا بر درخواست دولت از فاش کردن این موضوع خودداری می کردند چون به آنها گفته شده بود که افشای این موضوع وضعیت لوینسون را بدتر می کند.

دن لوینسون فرزند باب لوینسون در این رابطه چندی پیش به سی ان ان گفت: امیدوارم آنها (دولت آمریکا) درخواست ما را بشنوند و بگویند که در این مدت برای پدر من چه اقداماتی را انجام داده اند ما اکنون به این اطلاعات نیاز داریم. ما معتقدیم که اقدامات مثبت بیشتری را برای بازگرداندن او به خانه می توان انجام داد.