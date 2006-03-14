نرخ اميد به زندگي زنان 8/67 سال است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اراك ، مشاور استاندار استان مركزي در امور بانوان در اراك افزود: 4/64 درصد زنان استان مركزي با سواد هستند كه بيش از يك درصد از شاخص كشوري پايين تر است و در رتبه هشتم قرار دارد.

زهرا فرجي گفت: 3/2 درصد زنان استان آسيب ديده اجتماعي هستند و استان در اين زمينه رتبه سيزدهم كشور را دارد.

وي با اشاره به اينكه از جمعيت يك ميليون و 320 هزار نفري استان 650 هزار نفر را جمعيت زنان تشكيل مي دهد ، اضافه كرد: بيش از 44 درصد زنان شاغل استان تخصص و پستهاي مديريتي دارند.

مشاور استاندار استان مركزي در امور بانوان با اشاره به دانشجويي بودن استان افزود: به ازاي هر 100 هزار دانشجو ، 1604 نفر دانشجوي دختر هستند.

فرجي در ادامه گفت: اكنون بيش از 25 هزار سرپرست خانوار زن وجود دارد كه بيش از 10 درصد خانواده هاي استان را شامل مي شود.

وي با اعلام اينكه آماري در زمينه زنان بدسرپرست وجود ندارد اضافه كرد: آموزش ، محروميت زدايي ، افزايش توجه به زنان آسيب پذير ، افزايش سطح بهداشت روان و جسم و اصلاح قوانين و محدوديتهاي قانوني ، از مهمترين نيازهاي زنان استان است.