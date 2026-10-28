به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اقدامات شهرداری برای رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان جنگ، از امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی در زمینه مرمت ۷۷ ساختمان خبر داد.

به گفته جعفری، این تفاهم‌نامه منعقد شده و چارچوب همکاری دو مجموعه برای پیشبرد اقدامات مرمتی در این ساختمان‌ها را مشخص می‌کند.

وی افزود: موضوع این تفاهم‌نامه در جلسه کمیسیون ماده ۵ نیز مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفت و اعضا با اصلاح مصوبه ۷۱۶، مربوط به دستورالعمل بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ، مفاد تفاهم‌نامه میان شهردار تهران و وزیر میراث فرهنگی را نیز تأیید کردند.

جعفری با اشاره به ضرورت رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در کنار وزارت میراث فرهنگی، مرمت آثار و بخش‌هایی از بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جریان جنگ را نیز پیگیری می‌کند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در ادامه به اهمیت مجموعه کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: این مجموعه به دلیل برخورداری از ثبت جهانی و قرارگرفتن در مجاورت بازار تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بر همین اساس، شهرداری تهران اعتبار ویژه‌ای را برای کمک به مرمت آثار آسیب‌دیده پیش‌بینی کرده است.

وی تأکید کرد: هدف این است که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده و بخش‌هایی از مکان‌های دارای ارزش تاریخی در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم برای حفاظت از این آثار با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط پیش برود.

به گفته جعفری، همکاری میان شهرداری تهران و مجموعه میراث فرهنگی می‌تواند زمینه لازم را برای رسیدگی به آثار آسیب‌دیده، حفاظت از سرمایه‌های تاریخی شهر و پیشبرد برنامه‌های مرمتی فراهم کند.