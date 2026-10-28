تمدید اقامت مددجویان فاقد حمایت خانوادگی با دستور قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد: دستور قضایی برای فراهم شدن امکان تمدید اقامت برخی مددجویان فاقد حمایت خانوادگی پس از پایان دوره شش‌ماهه در مراکز حمایتی صادر شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از افراد پس از پایان دوره درمان اظهار کرد: با دستور معاون دادستان و با تشخیص کمیته درمان، امکان تمدید اقامت مددجویانی که خانواده‌هایشان پذیرای آنان نیستند، مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی افزود: این تصمیم می‌تواند زمینه ماندگاری بیشتر افراد واجد شرایط در مراکز حمایتی و فراهم شدن فرصت مناسب برای اشتغال، توانمندسازی و بازگشت تدریجی آنان به جامعه را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: این موضوع در چارچوب برنامه‌های مرتبط با کارآفرینی و صیانت پس از خروج دنبال می‌شود تا مددجویان پس از طی دوره درمان بدون برخورداری از حمایت‌های لازم، در معرض بازگشت به آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در تلاش است با توسعه خدمات حمایتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال، الگویی مؤثر برای توانمندسازی و حمایت پس از خروج از مراکز فراهم کند.