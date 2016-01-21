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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۵:۳۰

نتانیاهو با داود اوغلو در «داووس» دیدار می کند

نتانیاهو با داود اوغلو در «داووس» دیدار می کند

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد نخست وزیر رژیم اسرائیل با احمد داود اوغلو همتای ترک خود در سوئیس دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت احارونوت» از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس خبر داد.

این روزنامه اعلام کرد دیدار مذکور در پی پیشرفت مذاکرات دو طرف و نزدیک شدن به توافقنامه ای برای پایان دادن به تنش بین آنها صورت می گیرد و در صورت انجام نخستین بار طی هفت سال گذشته خواهد بود.

یدیعوت احارونوت همچنین به تعیین «جان دیزدار» مدیرکل امور خاورمیانه وزارت خارجه ترکیه به عنوان سفیر جدید این کشور در تل آویو اشاره کرده و اعلام کرد وی بزودی وارد سرزمین های اشغالی خواهد شد.

گفتنی است روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در پی حمله کماندوهای رژیم اشغالگر اسرائیل به کشتی مرمره ترکیه در سال ۲۰۱۰ که حامل کمک های بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه بود با کشته شدن شماری از اتباع ترکیه به تیرگی گرایید.

برخی معتقدند که مخالفت ترکیه با رژیم صهیونیستی ظاهری و برای به دست گرفتن نقش اساسی در منطقه بوده است.

کد مطلب 3030087

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