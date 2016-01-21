خبرگزاری مهر، گروه استانها - زهرا بهرامی: بهار که تمام می شود، انگار به جای تابستان فصل آتش سوزی جنگل های گلستان آغاز می شود. هر ساله شاهدیم چند صد هکتار از منابع ملی به صورت طبیعی یا عمدی در آتش سوخته می شود. اما مدت هاست که پایان تابستان، پایان آتش سوزی ها نیست و در پاییز زمستان هم شاهد سوختن این منابع ملی هستیم.
با افزایش دما طی سال های گذشته و همچنین کاهش بارندگی، احتمال آتش سوزی ها در نیمه دوم سال هم افزایش یافته و تقریبا در تمام فصول سال خبر سوختن جنگل های استان روی خروجی محیط زیست و منابع طبیعی گلستان می رود.
آخرین آتش سوزی طی هفته آخر دی ماه رخ داد که خوشبختانه مساحت کمی از اراضی ملی در آتش سوخت.
به عقیده برخی از کارشناسان حوزه محیطزیست و منابع طبیعی و همچنین واحد مدیریت بحران استانداری گلستان، در کنار عمدی بودن و یا دخالت عوامل انسانی در وقوع آتشسوزیها، خشکسالی و کاهش بارش و بحران بیآبی باعث روند صعودی حریق در جنگلهای سبز شمال شده است.
طی سالهای گذشته هم تعداد، مساحت و حجم آتشسوزی در عرصههای جنگلی استان روند صعودی داشته اما امکانات و تجهیزات این حوزه افزایش چشمگیری نداشته و حتی در بسیاری از سالها حداقل امکانات و تجهیزات مستهلکشده نیز جایگزین نشده است.
به گفته کارشناسان ضعف در کمبود اعتبار و تجهیزات از یکسو و کمبود نیروی انسانی در اطفاء حریق باعث شده طی سالهای اخیر نیروهای محلی و ساکنان روستاهای حاشیه جنگل به کمک محیطبانان و یگان حفاظت منابع طبیعی و همچنین مدیریت بحران بیایند. از سوی دیگر مسئولان مرتبط در این حوزه معتقدند بیشتر حریقهای سالهای گذشته ریشه در مسائل فرهنگی داشته و عوامل انسانی چه در قالب گردشگر و چه شکارچی غیرمجاز مسبب آتشسوزیها شناختهشدهاند.
خاکستر شدن ۳ هزار هکتار جنگل در سال گذشته
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان گلستان بابیان اینکه سال گذشته بیش از سه هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی و استپی پارک ملی گلستان به خاکستر تبدیل شد، به خبرنگار مهر گفت: در بسیاری از موارد براثر بیمبالاتی و تخلف شکارچیان آتش از منطقه صعبالعبور و صخرهای به دامان جنگل میافتد.
اسماعیل مهاجر بابیان اینکه در دو سال گذشته ۴۷ مورد آتشسوزی در پارک ملی گلستان به وقوع پیوسته است، افزود: سال گذشته نیز ۱۵۰۰ هکتار از اراضی حفاظتشده و جنگلی گلستان در آتش سوخت که بیش از یک هزار هکتار از این حریقها در پارک ملی گلستان رخداد.
وی با تأکید بر اینکه طی یک سال گذشته امکانات و تجهیزات در اطفاء حریق در استان افزایش نیافته است، متذکر شد: بسیاری از امکانات و تجهیزات این حوزه مستهلکشده و اعتبارات این بخش همچنان بر روی کاغذ مانده است.
وی بابیان اینکه اطلاعرسانی بهموقع هواشناسی کمک بسیار خوبی به کاهش آتشسوزیها کرده است، ادامه داد: باوجود تصویب اعتبار هنوز ریالی اختصاص نیافته و در صورت عدم همکاری نیروهای مردمی و ساکنان روستاهای حاشیه جنگل با کمبود امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی موجود قادر به مهار آتش نبوده و خسارات افزایش مییافت.
وقوع ۳۰۰ مورد آتشسوزی در ۶ ماهه نخست امسال
همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از وقوع ۳۰۰ مورد آتشسوزی و حریق در ۲۱۱ هکتار از عرصههای جنگلی استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و به خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین حجم آتشسوزیها مربوط به فروردینماه و شهر گرگان بوده که با حدود ۱۱۶ مورد آتشسوزی حدود ۴۷ هکتار از اراضی گلستان در آتش سوخت.
ابوطالب قزلسفلو افزود: همچنین در دیماه امسال تا این لحظه ۲۰ مورد آتشسوزی در استان گزارششده و حدود ۱۲.۳ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی استان در آتش سوختهاند.
در دیماه امسال تا این لحظه ۲۰ مورد آتشسوزی در استان گزارششده و حدود ۱۲.۳ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی استان در آتش سوختهاند
وی اضافه کرد: طی سالهای گذشته مساحت و تعداد آتشسوزیهای عرصههای جنگلی گلستان روند صعودی داشته است تا جایی که میانگین آتشسوزی عرصههای جنگلی از دو هکتار در ماه در فروردینماه به بیش از ۹۰ هکتار در مردادماه امسال رسیده است.
به گفته وی سال گذشته بیشترین حجم آتشسوزی عرصههای جنگلی با بیش از ۳۰ هکتار از کلاله گزارششده بود اما امسال این آمار در گرگان روند صعودی داشته و به بیش از ۱۰۵ مورد رسیده است.
وی همچنین به آمار مقایسهای حریق استان به تفکیک عرصهها در سال گذشته و جاری پرداخت و یادآور شد: سال گذشته به ترتیب ۵۷، ۸ و ۳۱ مورد آتشسوزی در عرصههای جنگلی، مرتع و جنگل دست کاشت استان به وقوع پیوست که این آمار در پنج ماهه نخست امسال به ترتیب به ۱۶۶، ۳۶ و ۵۶ مورد رسید.
وی ادامه داد: همچنین مساحت عرصهها نیز روند صعودی داشته و از ۲۴ هکتار عرصه جنگلی، چهار هکتار مرتعی و ۱۳ هکتار جنگل دست کاشت در سال گذشته به ترتیب به ۴۲، ۷۷ و ۶۳ هکتار در پنج ماه نخست امسال رسیده است.
نیروهای یگان حفاظت در آمادهباش کامل
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان یادآور شد: هفته جاری سه آتشسوزی در شموشک گرگان، جنگلهای سمه رو (سما رود) در آهنگر محله و دون قزلی کلاله به وقوع پیوست.
قزلسفلو همچنین گفت: با توجه به کاهش بارندگی در دیماه در مقایسه با پاییز، افزایش برگهای خزان شده و افزایش غیرعادی دما تا ۲۳ درجه خصوصاً در شرق استان و همچنین وزش باد شدید که منجر به کاهش رطوبت میشود، شرایط برای وقوع آتشسوزی در جنگلهای پهنبرگ طبیعی و سوزنیبرگ استان مهیاست.
وی متذکر شد: بنابراین از کشاورزان، دامداران، طبیعت گردان و مردم استان درخواست داریم از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی به جد پرهیز کنند و در صورت مشاهده حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی استان، مراتب را با تلفن ۱۵۰۴ یگان حفاظت در میان بگذارند.
وی از آمادهباش کامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در یک هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: وزش باد در شرق استان و پیش روی آن به سمت مرکز و غرب استان را مستعد آتشسوزی در عرصههای جنگلی کرده و اگر همراهی و مشارکت مردم و جوامع محلی، فرمانداران، اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها، دهیاران و شوراییان نبود، شاید بهآسانی نمیتوانستیم جلوی پیشرفت آتش و خسارت وارده را بگیریم.
افزایش آسیبپذیری جنگلها/ فاصله با ایده آلها در تجهیزات
در همین رابطه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان از افزایش میزان آسیبپذیری عرصههای جنگلی استان به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی و طبیعی خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: برخی از خلعهای قانونی به روند صعودی آتشسوزیهای عرصههای جنگلی کمک کرده و این امر نیازمند انجام کارهای فرهنگی است.
صادق علی مقدم خاطرنشان کرد: در سال گذشته تخصیص ۵ میلیارد اعتبار تملک و ۱.۵ میلیارد اعتبار هزینهای برای افزایش تجهیزات و امکانات اطفاء حریق در استان گلستان مصوب شده بود که تاکنون تنها ۲۵ درصد از این اعتبارات تخصیصیافته است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که روند آتشسوزی در عرصههای جنگلی افزایش داشته و بسیاری از این امکانات و تجهیزات صرف شده و جایگزین نداشته و ازاینرو گلستان با ایدئالها در امکانات و تجهیزات اطفاء حریق فاصله زیادی پیداکرده است.
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