به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی، صبح جمعه به خبرنگاران گفت: در آستانه فرارسیدن اول مهر و بازگشایی مدارس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با
هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ۱۸۰ بسته حمایت تحصیلی را با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مشارکت و حمایت مالی نهادهای مردمی همکار و خیران تهیه و در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار داده است.
وی افزود: این بستههای حمایتی با هدف پشتیبانی از دانشآموزان کمبضاعت، آسیبدیده، خانواده زندانیان آزادشده، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و همچنین کودکان کار و خیابان اختصاص یافته است تا بخشی از نیازهای تحصیلی آنان تأمین و زمینه حضور مستمر و مؤثر این دانشآموزان در فرآیند تعلیم و تربیت فراهم شود.
قدیمی، اظهار کرد: توجه به نیازهای آموزشی کودکان و نوجوانان، بهویژه گروههای در معرض آسیب، تنها یک اقدام حمایتی نیست بلکه میتواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه در کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: فراهم کردن زمینه تحصیل و استمرار حضور دانشآموزان در محیط مدرسه، در کنار حمایتهای اجتماعی و خانوادگی، میتواند از شکلگیری یا تشدید برخی آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه قوه قضاییه، حمایت از کودکان و نوجوانان و کاهش عوامل خطر و زمینههای اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم را مورد توجه قرار داده و در این مسیر، همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، گروههای مردمی و خیران اهمیت ویژهای دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر تداوم همکاری میان دستگاههای مسئول و مجموعههای مردمی تأکید کرد و گفت:حمایت هدفمند از دانشآموزان نیازمند و در معرض آسیب باید به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و رویکرد پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
قدیمی، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ایجاد فرصت برابر آموزشی، حمایت از آیندهسازان جامعه و تقویت زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان در معرض آسیب انجام شده است و استمرار چنین برنامههایی نیازمند مشارکت و همراهی بیشتر نهادهای حمایتی و خیران است.
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