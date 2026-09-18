  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

رستاخیز: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تحقق اهداف خود است

رستاخیز: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تحقق اهداف خود است

جاسک - امام جمعه جاسک گفت: دشمن همچنان اهداف خود را دنبال می‌کند، اما امروز با استفاده از جنگ ترکیبی، فشار اقتصادی، عملیات نفوذ و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی به دنبال تحقق اهداف خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جاسک با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: توقیع امام حسن عسکری(ع) خطاب به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری یکی از اسناد راهبردی مهم در شبکه وکالت و تبیین کننده وظایف اعتقادی شیعیان و مسئله ولایت و امامت است.

وی افزود: در این توقیع بر ارتباط با عثمان بن سعید نایب اول امام زمان(عج)، محبت به خاندان اهل بیت(ع) و توجه به جایگاه امامت تأکید شده است و این سند می‌تواند افق انتظار و مقاومت شیعیان را در دوران غیبت روشن کند.

امام جمعه جاسک با تأکید بر ضرورت غفلت نکردن از معاد و حسابرسی الهی، بیان کرد: انسان نباید درگیر زندگی دنیا شده و از سرانجام خود غافل شود و باید نسبت به وظایف دینی و الهی خود توجه داشته باشد.

رستاخیز همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه(س) این بانوی بزرگوار را الگویی برای زنان و دختران دانست و گفت: حضرت معصومه(س) در ولایت‌مداری، محبت به اهل بیت(ع) و تزکیه نفس شخصیتی برجسته بود و می‌تواند الگوی معرفتی جامعه اسلامی باشد.

وی با اشاره به سالروز میلاد امام خمینی(ره)، عنوان کرد: امام راحل هفت سال از محضر آیت‌الله شاه‌آبادی در حوزه عرفان اسلامی بهره برد و عرفان را در عرصه زندگی و مبارزه اجتماعی به کار گرفت.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: یکی از درس‌های مهم مکتب امام خمینی(ره) نترسیدن از قدرت‌های استکباری و ایستادگی در برابر دشمن است، به گونه‌ای که انسان جز از خداوند متعال از هیچ قدرتی هراس نداشته باشد.

لزوم پیوند خانه، مدرسه و مسجد

رستاخیز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید از تلاش مسئولان برای فراهم کردن شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری دانش‌آموزان قدردانی کرد و گفت: باید پیوند میان خانه، مدرسه و مسجد تقویت شود.

وی افزود: دانش‌آموزی که از خانه وارد مدرسه می‌شود، باید در کنار ارتباط با خانواده و مدرسه با مسجد نیز مأنوس شود و زمینه انس کودکان و نوجوانان با نماز و معارف دینی فراهم شود.

حضور مردم در میدان، بخشی از دفاع مقدس امروز است

امام جمعه جاسک با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها پس از بیش از ۲۰۰ شب یک حضور جهادی و بخشی از دفاع مقدس امروز است.

رستاخیز با اشاره به اهداف دشمن در جنگ تحمیلی، گفت: مقابله با اسلام انقلابی، تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی از جمله اهدافی بود که دشمن در دوران دفاع مقدس دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: اهداف دشمن تغییر نکرده بلکه روش‌ها و ابزارهای آن تغییر کرده است و امروز دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی فشار اقتصادی، عملیات نفوذ و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی تلاش می‌کند به اهداف خود دست یابد.

امام جمعه جاسک با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان شیعه و اهل سنت، افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی است، اما مردم ایران هوشیار هستند و با حفظ وحدت اجازه تحقق این نقشه‌ها را نخواهند داد.

رستاخیز با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و تقویت توان علمی، اقتصادی و صنعتی کشور، خاطرنشان کرد: مقاومت فعال و بازدارندگی، تضمین کننده امنیت، استقلال و عزت کشور است و باید در برابر تهدیدهای دشمن با هوشیاری و انسجام ایستادگی کرد.

مقاومت یمن نمونه‌ای از ایستادگی در برابر دشمن است

وی با اشاره به تحولات یمن، آن را نمونه‌ای از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن دانست و گفت: آنچه در یمن رخ داده نشان می‌دهد ملت‌هایی که در مسیر خود استقامت می‌کنند، می‌توانند معادلات را تغییر دهند.

امام جمعه جاسک، افزود: مقاومت و ایستادگی مردم یمن و نیروهای انصارالله از نگاه وی نشان دهنده تحقق وعده‌های الهی و تغییر معادلات در منطقه است و جبهه مقاومت در حوزه قدرت موقعیت جدیدی پیدا کرده است.

رستاخیز در ادامه بر ضرورت حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس با قدرت در برابر دشمن ایستادگی کردند، امروز نیز استقامت و حضور مردم می‌تواند موجب تقویت کشور و برهم خوردن محاسبات دشمن شود.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مختلف برای دفاع از امنیت و منافع ملی برخوردار است و نیروهای مسلح کشور با آمادگی و اقتدار از مرزها و منافع ایران اسلامی دفاع می‌کنند.

امام جمعه جاسک همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، گفت: دشمن نباید دچار اشتباه محاسباتی شود، چرا که جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض از توان و ظرفیت نیروهای مسلح خود برای دفاع برخوردار است.

رستاخیز در پایان، تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت توان داخلی، جهاد تبیین، مقاومت و آمادگی دفاعی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند امنیت و استقلال کشور را در برابر تهدیدهای خارجی حفظ کند.

کد مطلب 6950576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه