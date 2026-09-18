کلانتری: جبهه فرهنگی را به بهانه جنگ نظامی نباید رها کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در خطبههای نماز جمعه شیراز با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را توشه اصلی انسان در مسیر زندگی و آخرت دانست و گفت: انسان باید خداوند را در همه حالات حاضر و ناظر اعمال خود ببیند تا بتواند به بالاترین مراتب تقوا دست پیدا کند.
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به جایگاه تقوا در آموزههای قرآن کریم گفت: در نگاه قرآن، انسانها همچون مسافرانی هستند که از مبدأیی حرکت کرده و به سوی مقصد نهایی در حال حرکتاند و همانگونه که مسافر به توشه نیاز دارد، توشه انسان در این سفر نیز تقوای الهی است.
وی با بیان اینکه تقوا را میتوان در مفاهیمی همچون مراقبت، مواظبت و رعایت خلاصه کرد، افزود: وقتی انسان خدا را رعایت کند، رفتار و اعمال او نیز در مسیر الهی قرار میگیرد.
کلانتری ادامه داد: رسیدن به مراتب عالی تقوا در پرتو ذکر و یاد خدا امکانپذیر است؛ انسان باید خداوند را که خالق، مالک و رازق هستی است، در تمام حالات حاضر و ناظر اعمال خود ببیند.
یاد خدا؛ عامل کنترل رفتار انسان
امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر آثار توجه به حضور خداوند در زندگی انسان بیان کرد: کسی که خود را در محضر خدا میبیند، حتی در کوچکترین رفتارهای خود مراقبت میکند و چنین انسانی به آسانی وارد غیبت، دروغ، خیانت، بدگمانی و هتک حرمت دیگران نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر انسان خدا را ناظر اعمال خود بداند، زبان، دست و پای او کنترل میشود و حتی افکار و خیالات او نیز تحت مراقبت قرار میگیرد.
کلانتری با اشاره به آیات قرآن کریم درباره محاسبه اعمال انسان گفت: حساب و کتاب الهی تنها به رفتارهای ظاهری محدود نمیشود و آنچه در درون انسان میگذرد نیز از نگاه خداوند پنهان نیست؛ البته بسیاری از افکاری که بدون اختیار به ذهن انسان وارد میشوند، مورد بخشش الهی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی خود انسان مقدمات شکلگیری یک فکر و خیال را فراهم میکند، وارد فضاها و مجالسی میشود و با کنجکاوی و پیگیری، آن را در ذهن خود پرورش میدهد؛ بنابراین باید از ابتدا مراقب مقدمات رفتار و اندیشه خود باشیم.
ذکر خدا؛ راه عبور از تاریکی و بنبست
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به آیات قرآن درباره آثار رویگردانی از ذکر خدا گفت: وقتی انسان یاد خدا را فراموش کند، زندگی او به تاریکی و بنبست تبدیل میشود و انسان در قیامت نیز با پیامد فراموشی آیات الهی مواجه خواهد شد.
وی افزود: سراسر عالم آیات الهی است و حتی وجود خود انسان نیز مجموعهای از نشانههای خداوند است؛ دستگاه بینایی، شنوایی، گوارش، اعصاب، گردش خون، بویایی، چشایی، مغز و قدرت تفکر، همگی نشانههایی از عظمت پروردگار هستند.
کلانتری ادامه داد: انسان با وجود نشستن بر سر سفره نعمتهای الهی، گاهی خداوند را نمیبیند و یاد او را فراموش میکند، در حالی که توجه به همین نشانهها میتواند انسان را به یاد خدا بازگرداند.
وی با بیان اینکه ذکر خدا سه گونه زبانی، قلبی و عملی دارد، گفت: ذکر عملی آن است که انسان هنگام انجام هر کار، خداوند را حاضر و ناظر رفتار خود بداند.
ایمان واقعی در رفتار انسان دیده میشود
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به اهمیت ایمان در انتخاب همسر گفت: اگر فردی واقعاً مؤمن باشد و خداوند را حاضر و ناظر بر رفتار خود بداند، ظلم نمیکند، دروغ نمیگوید، خیانت نمیکند، حق همسر خود را رعایت میکند و نسبت به مسئولیتهای زندگی بیتفاوت نیست.
وی افزود: داشتن خانه، شغل، سرمایه و دیگر امکانات به تنهایی تضمینکننده سعادت انسان نیست؛ اگر ایمان و یاد خدا در زندگی نباشد، انسان ممکن است مسیر خود را گم کند.
کلانتری با انتقاد از فاصله میان ادعای دینداری و عمل افراد اظهار کرد: نمیتوان گفت دل انسان با خداست اما در عمل واجبات الهی و حریمهای خداوند را نادیده گرفت. اگر دل با خداست، باید آثار آن در رفتار انسان نیز دیده شود.
وی با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره جایگاه ذکر خدا گفت: خداوند همنشین کسانی است که او را یاد میکنند و در قیامت نیز کسانی که در دنیا به یاد خدا بودهاند، مورد پناه الهی قرار خواهند گرفت.
دفاع مقدس؛ درس ایستادگی و خوداتکایی
امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از خطبههای خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا، فرماندهان شهید، خانواده شهدا، آزادگان و ایثارگران، دفاع مقدس را نقطهای درخشان در تاریخ ایران دانست و گفت: حماسههای دفاع مقدس کشور را بیمه کرد و ملت ایران را در تاریخ سربلند ساخت.
وی با اشاره به حمایت قدرتهای مختلف جهان از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی افزود: ملت ایران در شرایطی در برابر دشمن ایستاد که قدرتهای بزرگ و کشورهای مختلف از رژیم صدام حمایت میکردند.
کلانتری با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره دستاوردهای دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ به ملت ایران آموخت که باید روی پای خود بایستد و برای دستیابی به استقلال واقعی راهی جز خوداتکایی وجود ندارد.
وی همچنین دفاع مقدس را موجب تقویت فرهنگ برادری، مواسات، وطندوستی و ولایتمداری دانست و گفت: ملت ایران در آن دوران آموخت که حتی در برابر قدرتهای بزرگ نیز میتوان ایستادگی و مقاومت کرد.
جنگ امروز چندلایه و نیازمند بصیرت است
امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه شکل جنگ امروز با دوران دفاع مقدس تفاوت کرده است، گفت: امروز با چند جنگ به صورت همزمان مواجه هستیم که جنگ نظامی تنها یکی از آنهاست و جنگ اقتصادی و جنگ امنیتی نیز با شدت ادامه دارد.
وی با اشاره به ضرورت بصیرت در شرایط کنونی افزود: در جنگهای امروز، هر کسی نمیتواند رزمنده باشد؛ کسی میتواند در این میدان مقاومت کند که بصیرت داشته باشد، دشمن و ادبیات او را بشناسد، زمان را درک کند و در مسیر حق ثابتقدم باشد.
کلانتری با تأکید بر اهمیت ولایتمداری گفت: ولایتمداری در جایی خود را نشان میدهد که پای مقابله با دشمن و جنگ در میان باشد و ولی خدا مسیر را نشان دهد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به همه جبهههای مقابله با دشمن تأکید کرد و گفت: نباید به بهانه قرار داشتن در جنگ نظامی، از مسائل فرهنگی و اجتماعی غفلت کرد و حریمشکنیهای اجتماعی را نادیده گرفت.
دانشگاه و مدرسه باید از نفوذ دشمن مصون بمانند
امام جمعه موقت شیراز در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها و مدارس اظهار کرد: دانشگاههای کشور پس از انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی داشتهاند و امروز شاهد برگزاری نمازهای جماعت، فعالیت گروههای جهادی و پیشرفتهای علمی در دانشگاهها هستیم.
وی افزود: استادان، دانشجویان و مسئولان دانشگاه باید مراقبت کنند که صدای بیگانه از تریبون دانشگاهها شنیده نشود و اجازه داده نشود جریانهایی با نفوذ دشمن مسیر علمی و فرهنگی دانشگاه را تغییر دهند.
کلانتری مدارس را نیز نیازمند مراقبت دانست و گفت: معلمان، مدیران مدارس، آموزش و پرورش و خانوادهها همگی در این زمینه مسئولیت دارند، اما این موضوع به معنای نفی نقش اصلی خانواده نیست.
وی تأکید کرد: خانوادهها باید با دقت و آموزش از فرزندان خود مراقبت کنند و این مراقبت نباید به گونهای باشد که با سختگیری افراطی موجب لجاجت و اختلاف خانوادگی شود.
امام جمعه موقت شیراز همچنین با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت روز بزرگداشت شهریار و آغاز هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه به آموزههای دینی، حفظ روحیه مقاومت و مراقبت فرهنگی و اجتماعی در جامعه تأکید کرد.
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