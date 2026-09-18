به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری اظهار کرد: در پی مکاتبات و پیگیری‌های مستقیم از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موفق به اخذ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای درمانگاه ننه‌کران شد.

وی افزود: این اعتبار با هدف نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی، انجام تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مرکز درمانی تخصیص یافته است.

تلاش برای ارتقای عدالت در سلامت مناطق روستایی

رئیس فراکسیون توسعه روستایی و مناطق محروم مجلس با اشاره به ضرورت توسعه امکانات بهداشتی در روستاها اظهار کرد: درمانگاه ننه‌کران به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت تحت پوشش، نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساختی بود. این اعتبار با هدف بهبود وضعیت موجود و کاهش دغدغه‌های درمانی اهالی روستای ننه‌کران و مناطق پیرامونی جذب شده تا چرخه ارائه خدمات درمانی با کیفیت بیشتری استمرار یابد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تجهیز مراکز سلامت روستایی یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه متوازن است، تصریح کرد: با تخصیص این بودجه، عملیات بهسازی و خرید تجهیزات پزشکی ضروری در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین گفت: هدف نهایی ما در فراکسیون توسعه روستایی، کاهش فاصله خدمات بهداشتی میان مناطق محروم و مراکز شهری است و پیگیری‌ها برای نوسازی سایر مراکز درمانی حوزه انتخابیه با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اعتبار که پس از طی مراحل قانونی و رایزنی‌های لازم با وزارت بهداشت تأمین شده است، گام مؤثری برای تقویت نظام سلامت در شهرستان نمین محسوب می‌شود که امیدواریم با تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی این درمانگاه، شاهد رضایت‌مندی بیش از پیش شهروندان و روستاییان منطقه باشیم.