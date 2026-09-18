به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نماز جمعه آخرین شنبه شهریورماه ۱۴۰۵ آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، خواستار توجه جدی مسئولان آموزش و پرورش به تأمین ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان آرادانی شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به واسطه دربرگیری، بزرگ‌ترین خانواده آرادان محسوب می‌شود، افزود: این سرمایه عظیم در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و آن هم در بهترین سال‌های عمر انسان که دوران رشد معنوی و شکوفایی استعدادها است، بنابراین نیازمند توجه ویژه است.

آموزش و پرورش نیازمند نگاه ویژه است

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه بهترین نیروها در بهترین زمان در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرند، اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که آموزش و پرورش باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

غائبی با تأکید بر اینکه نباید نگاه سطحی و صرفاً درسی و آموزش مسائل ریاضی بر نظام آموزشی حاکم باشد، گفت: دانش‌آموزان امروز آینده نظام اسلامی را می‌سازند و بار کشور در آینده بر دوش آنان خواهد بود و هر یک از آنها ممکن است در آینده در جایگاه مسئولان کشور قرار گیرند؛ بنابراین باید با چنین نگاهی برای مسائل تحصیلی و آموزشی برنامه‌ریزی کرد.

تأکید بر توجه به عفاف و حجاب در مدارس

وی در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، بیان کرد: یکی از مسائلی که می‌توان از همان دوران کودکی و نوجوانی در آموزش و پرورش مورد توجه قرار داد، موضوع حجاب است.

امام جمعه موقت آرادان افزود: برخی با تعابیر جناحی و سیاسی این‌گونه مطرح می‌کردند که نباید برای جامعه محدودیت ایجاد شود، در حالی که به اعتقاد وی، بی‌حجابی و بدحجابی می‌تواند به عریانی و برهنگی منجر شود.

غائبی با بیان اینکه امروز آثار بی‌توجهی به این موضوعات مشاهده می‌شود، گفت: مطالبه درباره حجاب امروز تنها مسئله و مطالبه عده‌ای انقلابی و مسجدی نیست، بلکه عموم مردم و کسانی که دغدغه خانواده را دارند نیز نسبت به این موضوع نگران هستند.

وی با تأکید بر نقش ویژه آموزش و پرورش در این زمینه، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در موضوع عفاف و حجاب سه نقش مهم در ارتباط با دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان و همچنین خانواده‌ها دارد و باید این مسئله بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.