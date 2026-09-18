به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته توکهور و هشتبندی، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، بر اهمیت تداوم برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مسیر ترویج معارف ولایت تاکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه معصومه(س) در سلسله طاهره آل‌محمد(ص)، اظهار داشت: حضرت معصومه(س) با جایگاهی برجسته در مسیر ولایت، الگویی برای شناخت عمیق‌تر از سیره اهل‌بیت(ع) هستند.

پورحسینی افزود: مجالس عزاداری و روضه نباید تنها به سوگواری محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای معرفت‌افزایی، تقویت ایمان و انتقال فرهنگ اصیل ولایت به نسل‌های آینده بهره مند شد.

مدارس سنگر تربیت و ادامه راه شهدا

امام جمعه توکهور و هشتبندی در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، مدارس را از مهم‌ترین مراکز تعلیم، تربیت و فرهنگ دانست و از خانواده‌ها و مسئولان خواست به مسائل تربیتی دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای داشته باشند.



وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تمامی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: شهدایی که امروز در آرامش به تحصیل می‌پردازند، از همان کلاس‌های درس برخاستند و زمانی که نظام اسلامی نیاز به دفاع داشت، از درس و مدرسه گذشتند تا در میدان نبرد با دشمن بجنگند.



پورحسینی تأکید کرد: وظیفه امروز دانش‌آموزان ، ادامه دادن راه شهدا از طریق کسب علم، تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور است؛ چرا که پیشرفت علمی، بخشی از همان مسیر دفاعی است که شهدا با جان خود رقم زدند.



یمن؛ الگوی مقاومت در برابر استکبار

حجت‌الاسلام پورحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با تحلیل تحولات منطقه، کشور یمن را نمونه بارز ایستادگی ملت‌ها در برابر فشارهای دشمن دانست.

وی افزود: ایمان و اعتقاد دینی، عامل اصلی ایستادگی مردم یمن در برابر تهدیدهاست.



پورحسینی با استناد به آیه شریفه وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»، خاطرنشان کرد: «وعده الهی روشن است؛ خداوند کسانی را که در مسیر حق و یاری دین خدا قدم برمی‌دارند، تنها نخواهد گذاشت.

خطیب جمعه هشت‌بندی با یادآوری تجربه ملت ایران در آزادسازی خرمشهر، تصریح کرد: همان‌گونه که ملت ایران با صبر و استقامت پیروز شد، ملت‌های مقاوم نیز با اتحاد و ایمان می‌توانند بر فشارهای استکبار غلبه کنند.



امام جمعه توکهور و هشتبندی در پایان، بر ضرورت هوشیاری نسبت به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ناآرامی‌های غرب آسیا تأکید کرد و گفت: ملت‌های مسلمان باید تحولات منطقه را با دقت دنبال کنند و اجازه ندهند حقیقت حوادث با فضاسازی‌های وارونه رسانه‌ای پوشانده شود.

پورحسینی نسل جوان را اصلی‌ترین عامل ساخت آینده کشور دانست و افزود: همان‌گونه که نسل گذشته در میدان دفاع از کشور ایستاد، نسل امروز نیز باید در عرصه‌های علم، فرهنگ و اقتصاد، نقش‌آفرینی کرده و با بصیرت، مسیر شهدا را ادامه دهند.