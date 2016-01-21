هفت تن برنج قاچاق از یک تریلی ترانزیت در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی استان، سرهنگ موسی افراشته در این باره اظهار داشت: ماموران هنگ مرزی زاهدان شب گذشته در راستای کنترل خودروهای عبوری به یک تریلی ترانزیت متعلق به یک تبعه کشور پاکستان مشکوک شدند.

وی افزود: مرزداران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و توقیف این خودرور، در بازرسی از این تریلی ۶۰۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج به تعداد هزار و ۷۳۰ کیسه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده هنگ مرزی زاهدان بیان کرد: مرزداران به صورت شبانه روزی مقابله با هرگونه تحرک غیر قانونی در مرزهای حوزه استحفاظی را در دستور کار قرار داده اند.