جشن "هولي" هندوها با تأكيد بر بهار و حاصلخيزي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل ازمنابع خارجي، "هولي" پر انرژي ترين جشن هندوها محسوب مي شود و حتي جدايي بين كاستها هم در طول آن از بين مي رود.

اين جشن به جشن رنگها شهرت دارد و در زمان برگزاري آن مردم پودرهاي رنگي به اطراف و حتي به يكديگر پرتاب مي كنند.

برخي از هندوها جشن "هولي" را به صورت تقريبي به جشن ولنتاين قديس در مسيحيت تشبيه مي كنند. هندوها در اين مراسم براي الهه كريشنا و اسطوره هاي هوليكا و پراهالد جشن مي گيرد.

عصر روزي كه ماه كامل مي شود، آتشهاي بزرگي در خيابانها روشن مي شود، هندوها اعتقاد دارند كه اين آتش نه تنها روح شرير را از بين مي برد، بلكه بر داستان هوليكا و پراهالد كه پيروزي خير بر شر است تأكيد مي كند.

اين جشن ديني روز پانزدهم از ماه فالونگا در تقويم هندو برگزار مي شود كه تاريخ آن بين فوريه و مارس متغير است.

"هولي" جشني است كه نقش ها و سطوح اجتماعي مردم در جامعه هندوستان وارونه مي شود و هندوها چنين استدال كرده اند زماني كه همه غرق در رنگ شده و به يكديگر رنگ پرتاب كرده اند ديگر نمي توان تشخيص داد كه كدام فرد به كدام كاست تعلق دارد و از اين رو اين جشن تمركز خاصي بر تساوي بين همه طبقات جامعه دارد.

جشن رنگها ريشه در جشن بهار، حاصلخيزي و دروي محصول دارد و به برخي از اسطوره هاي هندو نيز اشاره مي كند. تاريخ اين جشن به قرن هفتم ميلادي باز مي گردد.