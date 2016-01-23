به گزارش خبرگزاری مهر، جمال اجلالی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که مدتی است مقابل دوربین سریال در دست تولید «دوردست ها» قرار دارد، صبح دیروز دوم بهمن ماه بر اثر سر درد و فشار خون بالا در بیمارسان بستری شد.

به گفته تهیه کننده سریال «دوردست ها»، اجلالی صبح روز جمعه و پیش از گریم دچار سردرد شد و از آنجایی که سابقه فشار خون داشت و چند روزی هم قرص های فشار خونش را مصرف نکرده بود به بیمارستانی در شهرستان جویبار منتقل شد. در زمان بستری و با کاهش سطح هوشیاری، پزشکان بیمارستان جویبار تشخیص دادند که اجلالی به بیمارستان بوعلی سینای ساری که از تجهیزات بهتری برخوردار بود، منتقل شود.

توکلی در توضیح بیشتر اظهار کرد: انتقال وی به بیمارستان ساری پس از انجام آزمایشات و سی تی اسکن مغزی انجام شد و آنجا پزشکان اعلام کردند که او دچار خونریزی و سکته مغزی شده است.

وی بیان کرد: اجلالی در کما نیست و با سطح هوشیاری ۱۰ در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بوعلی سینای ساری، تحت نظر پزشکان قرار دارد.

این تهیه کننده یادآور شد: قرار بود روز گذشته با حضور آقای اجلالی در لوکیشین کارخانه روغن سازی، سکانس گفتگو مراد (جمال اجلالی) با رسول (دانیال حکیمی) تصویربرداری شود. با توجه به اعلام نظر پزشکان مبنی بر اینکه پس از انتقال به بخش، او باید یک ماه استراحت مطلق کند، بنابراین بازی او در سریال «دور دست ها» پایان می یابد چراکه تصویربرداری سریال نیز تا پایان هفته ۹ بهمن در منطقه جویبار به پایان خواهد رسید.

توکلی در پایان درباره هزینه های درمانی جمال اجلالی توضیح داد: به لحاظ حرفه ای، هزینه های درمانی آقای اجلالی تاکنون توسط گروه پرداخت شده است و امیدوارم وی هر چه زودتر با سلامتی از بیمارستان مرخص شود.