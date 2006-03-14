نمايشگاه "قرآن"با هدف اشاعه علوم قرآني در كويت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ( كونا)، قراوي معاون وزارت قرآن كريم و تحقيقات اسلامي و حج كويت در مورد برپايي نمايشگاه " قرآن كريم" در كويت اظهار داشت: اين نمايشگاه برنامه هايي به منظور ارائه خدمات به كتاب خدا و سنت نبوي دارد تا اين كتاب حفظ و آموزش داده شود.

قراوي افزود: اين نمايشگاه فرصتي براي هزاران مسلمان كويتي است تا شيوه هاي تلاوت و حفظ قرآن كريم را آموخته و با ياري علماي مسلمان و كساني كه با قرآن كريم آشنايي دارند به نشر علوم قرآني ميان هموطنان و شهروندان كويتي و مسلمان اقدام كنند.

وي ياد آور شد: برنامه هايي براي آشنا كردن جوانان با قرآن در نظر گرفته شده است از جمله برگزاري مسابقات قرآن كريم كه راهي براي رقابت علاقمندان به قرآن است .

اين نمايشگاه در راستاي پيشرفتهاي علمي، برنامه هاي خاص كامپيوتري قرآني نيز ارائه مي دهد.

نمايشگاه مذكور از 18 تا 22 مارس ( 27 اسفند تا 1 فروردين) علاوه بر ارائه نسخه كامل از قرآن در طرح ها و اندازه هاي مختلف و تزئينات زيبا و هنرهاي اسلامي، به كتابت آيات قرآن به همراه زينتهاي اسلامي توسط برخي از خطاطان نيز پرداخته است.

از سوي ديگر اين نمايشگاه اعجاز علمي قرآن و برخي بررسيهاي جديد علمي در قرآن را نيز ارائه مي كند.