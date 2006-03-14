آزمايشگاههاي دولتي ويژه تشخيص سل رايگان است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر افشين صفايي امروز در جمع خبرنگاران افزود: تشخص آزمايشگاهي بيماري سل نسبت به ديگر بيماريها از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين در تمامي شهرستانهاي كشور حداقل يك آزمايشگاه ويژه براي تشخيص بيماري سل ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه نظارت بر آزمايشگاههاي تشخيص سل بخش دولتي دقيق تر و بيشتر است ، افزود: مواد مورد استفاده و مراحل انجام آزمايش در مراكز دولتي ويژه بيماري سل ، استاندارد بوده و مهمتر اينكه براي تمامي بيماران به صورت رايگان صورت مي گيرد.

مسئول امور آزمايشگاههاي مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت گفت: در برخي از مراكز ممكن است فرد مبتلا نباشد اما به اشتباه بيمار تشخيص داده شود كه در اين صورت فاجعه است. چون فرد سالم علاوه بر مصرف داروهاي مربوط به درمان اين بيماري ، بايد هزينه زيادي صرف كند و موجب نگراني آنها نيز شود.

وي تصريح كرد: هم اكنون برنامه جمع آوري داده هاي تشخيص بيماري سل توسط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اين استان انجام مي شود ، به گونه اي كه بيش از 95 درصد داده هاي موجود در تمامي آزمايشگاهها اعم از خصوصي و دولتي جمع آوري و مورد بررسي قرار مي گيرد و قرار است اين برنامه در سال 85 در 10 استان ديگر نيز اجرا شود.