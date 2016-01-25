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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۹

طبق اعلام یک سایت قطری؛

قرارداد پورعلی‌گنجی با باشگاه السد امضا شد

قرارداد پورعلی‌گنجی با باشگاه السد امضا شد

سایت اخبار قطر از امضای قرارداد مدافع تیم ملی فوتبال ایران با باشگاه السد قطر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی که از چند هفته پیش مذاکراتی با باشگاه السد داشت، چند روز پیش عازم دوحه شد تا ضمن حضور در تست پزشکی این باشگاه، مذاکرات نهایی را با مسئولان السد انجام بدهد.

سایت اخبار ورزشی قطر با انتشار عکس مرتضی پورعلی‌گنجی در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه در جریان دیدار تیم امید ایران و ژاپن، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که قرارداد مدافع تیم ملی ایران با السد امضا شده و به زودی جزئیات آن رسانه‌ای خواهد شد. البته این سایت به مدت زمان قرارداد پورعلی‌گنجی اشاره‌ای نکرده است.

کد مطلب 3032900

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