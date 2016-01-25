به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی که از چند هفته پیش مذاکراتی با باشگاه السد داشت، چند روز پیش عازم دوحه شد تا ضمن حضور در تست پزشکی این باشگاه، مذاکرات نهایی را با مسئولان السد انجام بدهد.

سایت اخبار ورزشی قطر با انتشار عکس مرتضی پورعلی‌گنجی در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه در جریان دیدار تیم امید ایران و ژاپن، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که قرارداد مدافع تیم ملی ایران با السد امضا شده و به زودی جزئیات آن رسانه‌ای خواهد شد. البته این سایت به مدت زمان قرارداد پورعلی‌گنجی اشاره‌ای نکرده است.