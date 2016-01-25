آخرین وداع همایون بهزادی با امجدیه

به گزارش خبرنگار مهر، همایون بهزادی که به سرطلایی فوتبال ایران مشهور بود بامداد روز جمعه در سن ۷۴ سالگی پس از مدت ها تحمل بیماری ریوی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مراسم تشییع پیکر این پیشکسوت فوتبال ایران صبح امروز دوشنبه با حضور چهره های مطرح ورزش، پیشکسوتان فوتبال و مسئولان سیاسی و اجتماعی کشور در ورزشگاه پیر شهر تهران برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی چون محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، سعید فائقی معاون پیشین سازمان تربیت بدنی، فداحسین مالکی عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس، پرویز مظلومی، فرشاد پیوس، محمد مایلی کهن، افشین پیروانی، عباس انصاری فرد مدیر عامل پیشین پرسپولیس، نصرالله عبداللهی، دکتر محمد دادکان، عزیزی خادم، جعفر کاشانی، حسین فرکی، آتیلا حجازی، وحید طالب لو و... برگزار شد.

این مراسم با حضور پرتعداد علاقمندان به فوتبال و پیشکسوتان پرسپولیس برگزار شد. در این مراسم برخی از هم تیمی ها و یاران همایون بهزادی به ایراد سخنرانی در مورد خصوصیات اخلاقی و فنی این پیشکسوت پرافتخار فوتبال ایران پرداختند.

پیکر مرحوم همایون بهزادی بر روی دستان یاران و دوستان قدیمی اش برای آخرین بار در ورزشگاه امجدیه (شیرودی) دور افتخار زد و سپس برای تدفین و خاکسپاری به قطعه نام آوران بهشت زهرا منتقل شد.

علی کفاشیان، احمدرضا عابزاده، حسین فرکی، مهدی محمدنبی، حمید درخشان، محمدرضا طالقانی، امیر حاج رضایی، مهدی هاشمی نسب، علی کریمی، علی فتح الله زاده، محمد رویانیان و علیرضا مرزبان از جمله حاضران در مراسم بودند.