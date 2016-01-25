به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی محیط زیست در بوشهر اظهار داشت: طرح‌های امید اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نقش مهمی در بهبود نشاط اجتماعی و جلب مشارکت مردم در برنامه‌های اجتماعی خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی شهروند سبز در قالب مجموعه طرح‌های امید اجتماعی در نقاط مختلف استان بوشهر، اضافه کرد: این کارگاه در هشت شهر استان بوشهر برگزار شده و تاکنون ۱۰ انجمن محیط زیستی راه‌اندازی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه این انجمن‌ها در ۳۷ شهر استان بوشهر راه‌اندازی خواهد شد، بیان کرد: طرح مباحث زیست‌محیطی و اجرای برنامه‌ها در این حوزه از جمله برنامه‌های این سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی با تاکید بر لزوم تسهیل و تسریع در ثبت و ارائه مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته هر شهر یک انجمن محیط زیست فعال داشته باشد.

دلشب از ارتقای مسئولیت‌پذیری و حساس‌سازی شهروندان نسبت به مسائل محیط زیست به عنوان مهم‌ترین هدف اجرای طرح شهروند سبز یاد کرد و افزود: شعار این کارگاه‌ها «هر شهروند یک سازمان حفاظت محیط زیست» است.

وی همچنین به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی هوشیارسازی شهروند سبز اشاره کرد و ادامه داد: فاز دوم طرح‌های امید اجتماعی با استفاده از همین انجمن‌های مردمی اجرا خواهد شد.