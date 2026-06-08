به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در نشستی به مناسبت هفته محیط زیست و با حضور مسئولان و فعالان این حوزه، از مجوز فعالیت سازمان مردمنهاد «فردای سبز کاشان» رونمایی شد و تفاهمنامههایی برای همکاریهای زیستمحیطی میان چند دستگاه اجرایی و دانشگاه کاشان به امضا رسید.
الهیار دولتخواه رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: امکانات و ظرفیتهای دولتی برای صیانت از محیط زیست محدود است و به همین دلیل مشارکت مردم و فعالیت سمنها در این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به فعالیتهای گذشته جمعیت «کویر سبز» ابراز کرد: این مجموعه طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در حوزه محیط زیست انجام داده است و شکلگیری سازمان مردمنهاد «فردای سبز کاشان» نیز نویدبخش گسترش مشارکتهای مردمی در این زمینه خواهد بود.
در ادامه این نشست، محمدحسین قدوسی مدیرعامل سازمان مردم نهاد فردای سبز کاشان گزارشی از روند شکلگیری این مجموعه ارائه و اظهار کرد: فعالیتهای این مجموعه از سال گذشته با همراهی جمعی از فعالان محیط زیست آغاز شد و در کنار آن، پیگیریهای قانونی برای ثبت رسمی انجمن نیز انجام گرفت که با همکاری و حمایت فرمانداری کاشان به نتیجه رسید.
وی رویکرد این سازمان مردمنهاد را «برنامهمحوری، ارتباط با مراکز علمی، تکیه بر اصول کارشناسی و ارزیابی اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی» عنوان کرد و افزود: نخستین اقدام مطالعاتی این مجموعه با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در میان دانشآموزان در حال انجام است و نتایج آن بهزودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این مراسم، محسن نیازی عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان با اشاره به نقش انجمنهای داوطلبانه در توسعه اجتماعی اظهار کرد: انجمنهای مردمی بستر مهمی برای مشارکت اجتماعی هستند و میتوانند در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت اجتماعی و توسعه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با اشاره به آمارهای موجود درباره سازمانهای مردمنهاد در جهان و ایران افزود: بر اساس آمار وزارت کشور، بیش از ۲۰ هزار سازمان مردمنهاد در کشور ثبت شده است، هرچند به دلیل تعدد مراجع آماری، ارقام متفاوتی نیز اعلام میشود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای اروپایی به ازای هر ۱۰۰ نفر یک سازمان مردمنهاد وجود دارد و در ایالات متحده نیز حدود دو میلیون NGO فعال گزارش شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی شاخصهای اجتماعی در کاشان گفت: بر اساس برخی سنجشها، میزان اجتماعمحوری و نوعدوستی در میان شهروندان کاشانی حدود ۵۵ درصد، اعتماد اجتماعی حدود ۴۰ درصد و شاخص «شهردوستی» حدود ۳۰/۸ درصد برآورد شده است.
نیازی خاطرنشان کرد: این شاخصها نشان میدهد ظرفیت اجتماعی در شهر وجود دارد، اما برای تبدیل آن به مشارکت پایدار و نهادینه، هنوز مسیر قابل توجهی پیش رو است.
در پایان این مراسم از مجوز فعالیت سازمان مردمنهاد «فردای سبز کاشان» رونمایی شد و تفاهمنامهای برای همکاری در حوزه اقدامات زیستمحیطی میان دانشگاه کاشان، آموزش و پرورش، شرکت آب و فاضلاب کاشان، اداره منابع طبیعی، اداره حفاظت محیط زیست و انجمن «فردای سبز کاشان» به امضا رسید.
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