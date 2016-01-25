هفتمین یادواره گردان های آتش لشکر ۳۲ در همدان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرجی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه چندان به بیان اثرات گردان آتش پرداخته نشده است، بیان کرد: رزمندگان اسلام در این گردان ها بیشترین ضربه ها را به دشمن وارد کرده اند.

وی به عملیات کربلای ۵ نیز اشاره کرد و گفت: رزمندگان اسلام ۷۵ روز در این عملیات مقاومت کردند و بیشترین رزمندگانی که در این عملیات حضور داشتند از استان همدان بودند.

فرمانده تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) استان همدان ادامه داد: عملیات کربلای ۵ یکی از مشکل ترین عملیات در هشت سال دفاع مقدس بوده که رزمندگان همدانی در آن نقش مهمی داشته اند.

سردار فرجی بابیان اینکه نقش رزمندگان استان همدان در عملیات کربلای ۵ یک نقش بی بدلیل بوده است، افزود: استان همدان در این عملیات ۱۰۰۰ شهید تقدیم اسلام کرده است.

وی بابیان اینکه رزمندگان با وجود کمبود مهمات ضربه های زیادی به دشمن وارد کردند، بیان داشت: بعد از دفاع مقدس نگران از بین رفتن این گردان ها بودیم اما خوشبختانه جوانان متدین این گردان ها را به قوت قبل اداره می کنند.

فرمانده تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) استان همدان بابیان اینکه ناصرعبداللهی، محمدظاهر عباسی و شهید عباسی از شهدای استان همدان بودند که در این عملیات شهید شدند، بیان کرد: این شهدای بزرگوار نقش مهمی در راه اندازی گردان آتش داشتند.

سردار فرجی بابیان اینکه بیشتر یادواره ها در این زمان برگزار می شود، بیان کرد: هدف از برگزاری یادواره در این زمان بهره برداری برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است و از گروه خاصی حمایت نخواهدشد.

دبیر برگزاری یادواره گردان آتش نیز بابیان اینکه رزمندگان اسلام با سختی های بسیار در مقابل دشمنان ایستادگی کردند، بیان کرد: در عملیات کربلای ۵ بیش از ۹۰درصد دیده بان ها به شهادت رسیدند که این نشان دهنده مقاومت و شجاعت رزمندگان است.

نبی الله شامخی بابیان اینکه بیش از ۴۰۰ شهید از عملیات کربلای ۵ شناسایی شده است، عنوان کرد: بیشتر شهدای شناسایی شده در این عملیات از رزمندگان همدان بوده است.

وی بابیان اینکه یادواره گردان های آتش از شش سال قبل در حال برگزاری است، ادامه داد: این یادواره مردمی است و توسط مردم و رزمندگان برگزار می شود.

دبیر برگزاری یادواره گردان آتش بابیان اینکه هدف از برگزاری این یادواره ها انتقال رشادت ها و از جان گذشتگی های شهدا و رزمندگان به جوانان است، گفت: یادواره گردان های آتش پنج شنبه هشت بهمن ماه در مسجد امام حسین(ع) شهرک مدنی با حضور سردار اهوازیان از سرداران هشت سال دفاع مقدس برگزار خواهدشد.

شامخی بابیان اینکه طبق گفته مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، بیان کرد: یکی از اهداف برگزاری این یادواره انتقال ارزش ها به جوانان است.