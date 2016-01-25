دولتی کردن جدی ترین آسیب برای هیات های مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی کردستان که در شهرستان کامیاران برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش مضاعف شورای هیئات مذهبی، کارکردهای هیئات مذهبی در کردستان را مثبت و موثر ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود که فعالیت های هیات های مذهبی در کردستان با جدیت دنبال و پیگیری شود.

وی ادامه داد: هیئات‌ مذهبی سنتی و قدیمی همان هیئات مذهبی انقلابی و ولایی هستند که با تاسی از مفاهیم و آداب دینی، قرآنی، مذهبی و فرهنگی در پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و همواره در استمرار آن با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری از فرهنگ قیام عاشورای حسینی و فرهنگ انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان بیان کرد: توده‌های عظیم مردمی به‌ویژه جوانان که صحنه گردانان اصلی هیئات مذهبی هستند نیز در این مسیر قرار دارند و به دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌پردازند.

وی خطاب به برخی از ادارات که ورود به عرصه هیئات مذهبی را رمز موفقیت خود می‌دانند، گفت: دخالت و موازی‌کاری و دولتی کردن هیئات مذهبی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اصل مردمی بودن هیئات مذهبی وارد می‌کند بنابراین باید از این کار پرهیز کنند.

خزایی تعامل، همکاری و هماهنگی را از بهترین روش‌های کار با هیئات مذهبی دانست و از مسئولان خواست برای جلوگیری از تکرار این رفتارها جدی‌تر عمل نمایند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران نیز در این جلسه با قدردانی از زحمات شورای هیئات مذهبی آنها را باوزی توانمند تبلیغات اسلامی و پل ارتباطی قوی مردمی با این نهاد انقلابی دانست و گفت: برگزاری برنامه‌های مناسب هیئات مذهبی با محوریت مردمی به صورت خودگردان و با مدیریت خوب خادمین اهل بیت(ع) جای تقدیر و تحسین دارد.

حجت‌الاسلام علیرضا کاوه بیان کرد: با حمایت مادی و معنوی مسئولان و متولیان فرهنگی امیدواریم که هیئات مذهبی توسعه یابند و از ظرفیت‌های مختلف شامل مبلغین، مبلغات، اساتید قرآنی، مداحان و رابطین فرهنگی باید در این هیئات که فرصتی برای هدایت نسل جوان و تربیت دینی افراد جامعه هستند، استفاده برد.

در ادامه این جلسه اعضا نظرات و پیشنهادات خود را برای برگزاری برنامه‌های ده فجر اعلام کردند و مقرر شد؛ در ۳۷ مسجد و هیئت مذهبی کردستان ویژه برنامه جشن انقلاب با مدیریت شورای هیئات مذهبی در ایام‌الله دهه مبارک فجر انجام شود.

همچنین مقرر شد در ایام‌الله دهه مبارک فجر شش همایش راه‌های مقابله با نفوذ دشمن در تشکل‌های دینی در شهرستان‌های استان برگزار شود.

افزایش هیئات مذهبی قرآنی استان، تجلیل از خانواده معظم شهدای هیئتی و درخواست حمایت مالی از تبلیغات اسلامی کردستان برای حمایت از فعالیت‌های هیئات مذهبی استان از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود.