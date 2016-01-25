به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به تصمیمات روز گذشته درخصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور گفت: نوسازی ۱۵ هزار تاکسی از ابتدای اسفند ماه تا پایان فروردین ماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران ۱۷ هزار تاکسی فرسوده دارد، گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی پیکان فرسوده که بسیار آلاینده هستند، در اولویت نوسازی قرار گرفته اند، به طوریکه در قالب فاز نخست نوسازی می شوند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شهری بر احقاق مطالبات برحق تاکسیرانان محقق شده است، تصریح کرد: ۱۰هزار و ۷۰۰ تاکسی باقیمانده شهر تهران در بهار سال آینده نوسازی خواهند شد.

به گفته تشکری هاشمی در بهار آینده، ۲۱ درصد ناوگان ۸۰ هزارتایی تاکسی های تهران نوسازی خواهند شد که تاثیر به سزایی در کاهش انتشار الایندگی دارد.

وی با اشاره به اینکه هر پیکان فرسوده معادل ۴۰برابر یک خودروی یورو۲ تولید آلودگی دارد، گفت: با نوسازی تاکسی های پیکان حجم بسیاری از انتشار آلاینده ها کاهش می یابد.

تشکری هاشمی در توضیح اقدامات صورت گرفته برای نوسازی تاکسی های فرسوده گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد ۳ بانک ملت، تجارت و پارسیان نسبت به ارایه تسهیلات به رانندگان تاکسی های فرسوده اقدام کنند.

به گفته معاون شهردار تهران قرار است بانک ها ۳۰ هزار فقره وام و تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی با بهره ۱۶درصد و در قالب ۴۸ماه بازپرداخت به متقاضیان ارایه کنند. در عین حال که گواهی اسقاط خودروی فرسوده شان معادل ۵ میلیون تومان خواهد بود که از سوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت از فاکتور فروش شان کسر می شود.

تشکری هاشمی تصریح کرد: خودروی سمند EF۷ و پژو ۴۰۵ جایگزین ناوگان فرسوده تاکسی شهر تهران می شود .

معاون شهردار تهران در ادامه از ورود ۵۰ دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسی پایتخت خبر داد و گفت: این خودروها فوق مدرن و تمام اتوماتیک تویوتا ( هیبرید – جی ال)، و رنو فلوئنس ( یورو ۵) هستند که به سیستم پرداخت الکترونیک، سنسورهای تشخیص تعداد مسافر و کنترل ورود و خروج و... مجهز هستند .

به گفته وی رانندگان خودروهای هیبریدی دورهای آموزشی تخصصی در دانشکده تاکسیرانی را طی کرده اند و از سطح بالای دانش و مهارت های تخصصی و آشنایی به زبان انگلیسی برخوردارند.