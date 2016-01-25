نخستین پیش نشست کنفرانس ملی شهر هوشمند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش همایش اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند با عنوان اقتصاد هوشمند عصر دوشنبه در تالار دکتر مرحوم ناصر قربان‌نیا دانشگاه مفید قم برگزار شد.

ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، علی ملک لی مدیر کل مرکز اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم از سخنرانان این مراسم بودند.

این پیش نشست با همکاری مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید با همکاری گروه مشاورین شهر هوشمند برگزار شد.

دبیر اجرایی این همایش در سخنانی اظهار داشت: مبحث شهر هوشمند از جمله کارهای نوینی است که در مجامع علمی و مدیریتی جهان در حال بررسی و پیاده سازی است که کشور ما نیز از این امر مستثنا نخواهد بود.

حمید خلج، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه مفید، دانشگاه صنعتی قم، شهرداری قم، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را از حامیان این کنفرانس عنوان کرد.

وی ضمن دعوت از تمامی سازمان‌های قم برای شرکت و برگزاری پیش همایش‌های بعدی، تصریح کرد: به یاری خدا پیش همایش دوم این کنفرانس در دانشگاه صنعتی قم برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی نخستین کنفرانس ملی شهر هوشمند، گفت: این کنفرانس که بزرگترین گردهمایی مدیران، اساتید، کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات وارتباطات و علوم مرتبط با «شهر هوشمند» محسوب می‌شود، گامی است در جهت گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی تمام متخصصان، دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و علاقمندان این عرصه که با هم اندیشی و تشریک مساعی در مسیر گسترش مرزهای دانش در ایران اسلامی تلاش می‌کنند.

لازم به ذکر است کنفرانس ملی شهر هوشمند در بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ در قم برگزار می‌شوند و علاقمندان در خصوص این کنفراس و چگونگی ارسال مقاله می‌توانند به سایت www.scconf.ir مراجعه کنند.