هوا گرم می شود

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام کارشناسان سازمان هواشناسی دمای صبح امروز در ۲۲ مرکز استان زیر صفر گزارش شد. همچنین سردترین مرکز استان، اردبیل با ۱۶ درجه زیر صفر و تهران هم دمای۴ درجه زیر صفر را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش از فردا به تدریج بر میزان دما در بیشتر مناطق کشور افزوده خواهد شد این در حالی است که خوشبختانه در هفته گذشته تهران سه روز هوای پاک و سه روز هم هوای سالم را داشت و صبح امروز شاخص کیفیت هوا در تهران ۶۸ بود که نشانگر شرایط سالم جوی در پایتخت است.

امروز در ارتفاعات شرقی استان تهران احتمال رشد ابر و بارش های خفیف وجود دارد. روز پنجشنبه در نیمه شمالی کشور شامل استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و شمال خراسان رضوی همچنین ارتفاعات البرز تداوم بارش به صورت برف و باران را انتظار داریم و در نیمه جنوبی کشور پدیده غالب در استان های بوشهر و کرمان باد است اما در استان سیستان و بلوچستان به صورت محسوس گرد و غبار پیش بینی می شود. در این مدت بارش هایی در شرق استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و شرق و جنوب کرمان پیش بینی می شود.