  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۳۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات سانحه بوئینگ MDدرفرودگاه مشهد/ انتقال۷مصدوم به بیمارستان

جزئیات سانحه بوئینگ MDدرفرودگاه مشهد/ انتقال۷مصدوم به بیمارستان

رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس، جزئیات سانحه امشب هواپیمای بوئینگ MD این شرکت در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد را اعلام کرد.

سید عبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات سانحه هوایی امروز در فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد، اظهار داشت: هواپیما به دليل انباشت برف بر روی سطح باند فرودگاه بعد از نشستن هواپيما سر خورده و به خارج از باند رفته است.

وی بابیان اینکه این هواپیما نخستین هواپيمایی بوده که پس از شروع برف به فرودگاه رسيده است، گفت: برج مراقبت فرود هواپيما را تاييد كرد و پس از نشستن هواپيما روي باند، به طور کامل كنترل از دست خلبان خارج شده و سرخورده است.

رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس با اشاره به اینکه اطلاعات اولیه از تماس با خلبان به دست آمده و نتیجه نهایی را سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می کند، افزود: نتيجه نهايی حتما بايد پس از بررسی نوار مكالمات خلبان و جعبه سياه هواپيما توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شود.

موسوی با اعلام اینکه خوشبختانه در این حادثه به مسافران آسيبی جدی نرسيده است، گفت: در جریان این سانحه هواپيما دچار خسارت شده است و فعلا امکان پرواز ندارد.

در همین حال، مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی در این باره اظهارداشت: این حادثه در ساعت حدود ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه شب رخ داد و این هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از باند خارج و چرخ هواپیما دچار آسیب شد.

محمد باقر قاسم زاده با بیان اینکه تمامی مسافران و خدمه این پرواز در سلامت کامل به سر می برند، افزود : ۱۵۴ مسافر این هواپیما در دقایق اولیه از هواپیما خارج و به ترمینال پروازهای داخلی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت بروز این سانحه توسط کارشناسان شرکت هواپیمایی کشوری بررسی می شود، ادامه داد : در حال حاضر پروازهای خروجی انجام و پروازهای ورودی به فرودگاه به دلیل بارش برف و کاهش دید انجام نمی شود.

به گفته این مقام مسئول، در سانحه هواپیمایی اصفهان به مشهد، تعدادی از مسافران به‌دلیل ضرب‌خوردگی و کوفتگی دچار صدمه شده بودند.  این ۷ مصدوم به اورژانس فرودگاه و تعدادی نیز به مراکز درمانی منتقل شدند، البته آسیب‌دیدگی این افراد جدی نبوده است.

یک فروند هواپیمای بوئینگ MD شرکت هواپیمایی زاگرس پرواز اصفهان - مشهد ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه هنگام نشستن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد دچار سانحه شد.

 

کد مطلب 3036264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها