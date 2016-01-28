جزئیات سانحه بوئینگ MDدرفرودگاه مشهد/ انتقال۷مصدوم به بیمارستان

سید عبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات سانحه هوایی امروز در فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد، اظهار داشت: هواپیما به دليل انباشت برف بر روی سطح باند فرودگاه بعد از نشستن هواپيما سر خورده و به خارج از باند رفته است.

وی بابیان اینکه این هواپیما نخستین هواپيمایی بوده که پس از شروع برف به فرودگاه رسيده است، گفت: برج مراقبت فرود هواپيما را تاييد كرد و پس از نشستن هواپيما روي باند، به طور کامل كنترل از دست خلبان خارج شده و سرخورده است.

رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس با اشاره به اینکه اطلاعات اولیه از تماس با خلبان به دست آمده و نتیجه نهایی را سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می کند، افزود: نتيجه نهايی حتما بايد پس از بررسی نوار مكالمات خلبان و جعبه سياه هواپيما توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شود.

موسوی با اعلام اینکه خوشبختانه در این حادثه به مسافران آسيبی جدی نرسيده است، گفت: در جریان این سانحه هواپيما دچار خسارت شده است و فعلا امکان پرواز ندارد.

در همین حال، مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی در این باره اظهارداشت: این حادثه در ساعت حدود ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه شب رخ داد و این هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از باند خارج و چرخ هواپیما دچار آسیب شد.

محمد باقر قاسم زاده با بیان اینکه تمامی مسافران و خدمه این پرواز در سلامت کامل به سر می برند، افزود : ۱۵۴ مسافر این هواپیما در دقایق اولیه از هواپیما خارج و به ترمینال پروازهای داخلی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت بروز این سانحه توسط کارشناسان شرکت هواپیمایی کشوری بررسی می شود، ادامه داد : در حال حاضر پروازهای خروجی انجام و پروازهای ورودی به فرودگاه به دلیل بارش برف و کاهش دید انجام نمی شود.

به گفته این مقام مسئول، در سانحه هواپیمایی اصفهان به مشهد، تعدادی از مسافران به‌دلیل ضرب‌خوردگی و کوفتگی دچار صدمه شده بودند. این ۷ مصدوم به اورژانس فرودگاه و تعدادی نیز به مراکز درمانی منتقل شدند، البته آسیب‌دیدگی این افراد جدی نبوده است.

یک فروند هواپیمای بوئینگ MD شرکت هواپیمایی زاگرس پرواز اصفهان - مشهد ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه هنگام نشستن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد دچار سانحه شد.