دانشگاه علوم پزشكي گلستان نيازمند سلف سرويس و سالن ورزشي مركزي است / خوابگاه دختران با تراكم مواجه است

"سيد يعقوب جعفري" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نيازهاي مجموعه دانشگاهي گلستان جمع آوري شده و به هيئت هاي مسئول كه به اين استان سفر كرده اند ارائه شده است.

وي تأكيد كرد: از نظر تعداد خوابگاه دانشگاه در وضعيت مناسبي قرار دارد اما بايد توجه داشت كه به علت افزايش پذيرش دختران، مشكلات و كمبودهاي خوابگاهي در سال هاي آتي گريبانگير دانشگاه خواهد شد.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان سرانه فضاي خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان را 5/8 مترمربع ذكر كرد و ياد آور شد: در حال حاضر با وجود تعدد خوابگاه ها، تراكم دانشجويان در فضاي خوابگاهي آنها را مي آزارد.

وي اظهار داشت: مجموعه دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در يك فضاي مشترك حضور دارند كه با توجه به اين تجميع، يك سالن ورزشي مستقل كه بتواند همه مجموعه را تحت پوشش قرار دهد، ضروري است.

جعفري با اشاره به سرانه فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان علوم پزشكي گلستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر سرانه متوسط كشوري براي فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه 200 هزار ريال است اما با تلاش هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي گلستان سرانه اين فعاليت ها در دانشگاه علوم پزشكي گلستان به مبلغ 500 هزار ريال افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: خوشبختانه سرانه لازم براي اردوي هاي فرهنگي، فعاليت هاي فوق برنامه و ورزشي و مشاوره اين دانشگاه مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه علوم پزشكي گلستان از دو دانشكده پرستاري ، مامايي و پزشكي و يك آموزشكده پيراپزشكي و حدود يك هزار و 100 دانشجو تشكيل شده است.