آمریکا یک بار دیگر حریم آبی چین را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده «کورتیس ویلبر» آمریکا امروز شنبه با ورود به فاصله ۱۲ مایل دریایی در مجاورت یکی از جزایر مصنوعی ساخت دولت پکن در دریای چین جنوبی، حریم آبی چین را نقض کرد.

«جف دیویس» سخنگوی پنتاگون با اعلام اینکه در هنگام اجرای این عمل هیچ یک از کشتی های نظامی چین در محدوده مورد نظر حضور نداشته اند، اقدام انجام شده را در راستای به چالش کشاندن دعوی چین، تایوان و ویتنام بر سر مالکیت دریای چین جنوبی و دفاع از حق آزادی کشتی رانی توصیف کرد.

آمریکا یک بار دیگر در ماه اکتبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) حریم آبی چین را نقض کرده بود. در آن زمان این اقدام با ورود ناو «لانسن» به فاصله ۱۲ مایلی از جزایر مصنوعی چین صورت گرفت.