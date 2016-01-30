  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

آمریکا یک بار دیگر حریم آبی چین را نقض کرد

آمریکا یک بار دیگر حریم آبی چین را نقض کرد

نیروی دریایی آمریکا برای بار دوم با ادعای دفاع از حق کشتیرانی آزاد در دریای چین جنوبی به گشت زنی در اطراف جزایر مصنوعی ساخت پکن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده «کورتیس ویلبر» آمریکا امروز شنبه با ورود به فاصله ۱۲ مایل دریایی در مجاورت یکی از جزایر مصنوعی ساخت دولت پکن در دریای چین جنوبی، حریم آبی چین را نقض کرد.

«جف دیویس» سخنگوی پنتاگون با اعلام اینکه در هنگام اجرای این عمل هیچ یک از کشتی های نظامی چین در محدوده مورد نظر حضور نداشته اند، اقدام انجام شده را در راستای به چالش کشاندن دعوی چین، تایوان و ویتنام  بر سر مالکیت دریای چین جنوبی و دفاع از حق آزادی کشتی رانی توصیف کرد.

آمریکا یک بار دیگر در ماه اکتبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) حریم آبی چین را نقض کرده بود. در آن زمان این اقدام با ورود ناو «لانسن» به فاصله ۱۲ مایلی از جزایر مصنوعی چین صورت گرفت.

کد مطلب 3037276
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها