پکن ورود ناوشکن آمریکایی به حریم آبی چین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، نقض مجدد حریم آبی چین از سوی نیروی دریایی ایالات متحده واکنش سریع دولت پکن را به دنبال داشت.

دیروز شنبه، پنتاگون با انتشار بیانیه ای از ورود «کورتیس ویلبر» ناوشکن مجهز به موشک های هدایت شونده آمریکا به محدوده ۱۲ مایلی یکی از جزایر مصنوعی ساخت پکن در دریای چین جنوبی خبر داد. آمریکا در ماه اکتبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) نیز در اقدامی مشابه ناوشکن «لانسن» خود را به این محدوده اعزام کرده بود.

بهانه واشنگتن برای اتخاذ اقداماتی مشابه، دفاع از آزادی حق کشتیرانی در دریای چین جنوبی و به چالش کشیدن ادعای مالکیت برخی کشورها – به طور خاص چین- بر این آبراه استراتژیک عنوان می شود.

در همین راستا، «یانگ یوجون» سخنگوی وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام ایالات متحده به منزله نقض آشکار قوانین چین، بر هم زدن صلح، امنیت و نظم دریاها بوده و ثبات و صلح منطقه را زیر سوال می برد.

به گفته یانگ، با در نظر گرفتن امنیت نیروهای هر دو طرف، این اقدام آمریکا غیرحرفه ای و غیر مسئولانه بوده و ممکن است نتایج بسیار خطرناکی را به بار بیاورد.

وی تاکید کرد که نیروهای مسلح چین آماده دفاع از تمامیت ارضی این کشور در برابر هر گونه اقدام تحریک آمیز آمریکا هستند.

وزارت امور خارجه چین هم در بیانیه ای جداگانه نقض حریم آبی چین را محکوم کرده و گفت که نیروهای مسلح چین بلافاصله با ناوشکن متجاوز برخورد کرده و آن را مجبور به ترک محل کرده اند.