۲ حریق و ۲ مصدوم در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: صبح امروز پنجشنبه گزارش آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در بلوار پردیسان آسمانی به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۸ پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش را مهار و از سرایت آن به سایر قسمت‌های خودرو و محیط اطراف جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه علت این حادثه سهل‌انگاری و نشت اکسیژن خشک بغل جک روغنی بوده است، گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و پس از ایمن‌سازی کامل محل عملیات به پایان رسید.

لیاقت همچنین از مهار آتش سوزی یک واحد مسکونی در پیامبر اعظم خبر داد و گفت: عصر امروز گزارش وقوع این حادثه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱۰ پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و با مهار آتش از گسترش آن به سایر واحدهای مسکونی مجاور و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس علت این حادثه را اتصالی برق عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و پس از ایمن‌سازی کامل محل عملیات پایان یافت.

لیاقت در پایان از شهروندان خواست در حمل و نگهداری مواد قابل اشتعال و اکسیژن نکات ایمنی را به طور کامل رعایت کنند و همچنین با بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی منازل به ویژه وسایل پرمصرف از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.