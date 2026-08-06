به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسب روز خبرنگار با تأکید بر نقش رسانهها در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه باید با ارائه تحلیلهای عمیق و کارشناسی، زمینه تصمیمگیری صحیح و توسعه پایدار را فراهم کنند.
وی در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ایران از ظرفیتهای عظیم انسانی و منابع طبیعی برخوردار است، افزود: با وجود این ظرفیتها، همچنان بهرهوری و کارایی مطلوب حاصل نشده که بخشی از آن به ضعف در برنامهریزی توسعه و نبود نگاه جامع بازمیگردد.
رسانهها مطالبهگری را بر پایه تحلیل دنبال کنند
بهرامی با بیان اینکه نقد منصفانه موجب اصلاح امور میشود، گفت: نقدهای رسانهها را میپذیریم و معتقدیم این نقدها مسئولان را هوشیارتر و توانمندتر میکند، اما انتظار داریم مطالبهگری بر پایه تحلیلهای کارشناسی و اولویتهای توسعهای باشد.
وی تصریح کرد: رسانهها باید در کنار دولت، در اولویتبندی پروژههای مهم و ملی نقشآفرینی کنند و جایگاه نمایندگان را با دستگاههای اجرایی یکسان نبینند.
نماینده مسئول همه انتصابات نیست
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به موضوع انتصابات مدیران اظهار کرد: در فرآیند انتصابات، مجموعهای از دستگاهها، نهادهای نظارتی و مسئولان مختلف نقش دارند و نباید همه مسئولیت آن متوجه نمایندگان مجلس شود.
وی افزود: ملاک اصلی باید خروجی عملکرد مدیران و میزان اثرگذاری آنها در ایجاد تحول باشد، نه اینکه همه انتصابات به نام نماینده نوشته شود.
پروژههای ماندگار معیار قضاوت عملکرد باشد
بهرامی با تأکید بر اینکه عملکرد مسئولان باید بر اساس پروژههای زیرساختی و ماندگار ارزیابی شود، گفت: اجرای طرحهایی مانند اتصال یاسوج به آزادراه، سامانه انتقال آب تنگسرخ، توسعه زیرساختهای راه، مطالعات میادین نفت و گاز و پروژههای بزرگ ملی، آینده توسعه استان را رقم میزند.
وی بیان کرد: این پروژهها با وجود محدودیتهای اعتباری و شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته و برخی از آنها برخلاف محدودیتهای مصوب دولت موفق به اخذ مجوز اجرا شدهاند.
دفاع از منافع استان در موضوع سد ماندگان و دنا
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره سد ماندگان گفت: تلاش کردیم از واگذاری بخشی از ظرفیتهای منطقه دنا جلوگیری شود و اکنون بررسیهای زیستمحیطی این پروژه در حال انجام است.
وی افزود: در موضوع سد ماندگان، تصمیمگیری نهایی بر عهده مراجع تخصصی و زیستمحیطی است، اما از حقوق استان با جدیت دفاع کردهایم.
توسعه ورزش نیازمند حمایت پایدار است
بهرامی درباره وضعیت ورزش استان نیز اظهار کرد: برای حمایت از تیمهای ورزشی برنامه داریم، اما توسعه ورزش نیازمند پشتیبانی مستمر است و نباید به اقدامات مقطعی اکتفا کرد.
وی افزود: تیمهایی که بدون پشتوانه مالی شکل میگیرند، در ادامه مسیر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و باید سازوکار پایداری برای حمایت از آنها ایجاد شود.
توسعه اقتصادی با اجرای پروژههای زیرساختی
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به اهمیت پروژههای اقتصادی و عمرانی گفت: اجرای پروژه اتصال یاسوج به آزادراه، توسعه زیرساختهای حملونقل، مطالعات میادین نفت و گاز و جذب سرمایهگذاری، زمینهساز افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و ارتقای درآمد سرانه استان خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی سرمایهگذاریهای خارجی نیز در حال پیگیری بود که شرایط جنگی و محدودیتهای اخیر، روند اجرای آنها را با تأخیر مواجه کرد.
نگاه توسعهمحور مطالبه اصلی رسانهها باشد
بهرامی در پایان با تأکید بر اینکه نباید مسئولان را تنها با پروژههای کوچک و روزمره ارزیابی کرد، گفت: انتظار داریم مطالبه اصلی رسانهها پیگیری پروژههای کلان و ماندگار باشد؛ زیرا این طرحها آینده استان را متحول میکنند و زمینه اجرای بسیاری از پروژههای خرد را نیز فراهم خواهند ساخت.
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