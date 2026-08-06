بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل از دفتر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل و هئیت همراه شامگاه پنجشنبه بمناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری در استان بازدید کردند.

امیر لامعی ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها در شناسایی نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان، اظهار کرد: گزارش‌ها و مطالبه‌گری‌های خبرنگاران، ما را در مسیر هدف‌گذاری صحیح برای مناطق نیازمند و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی یاری می‌دهد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم افزود: بر اساس دستور ریاست جمهوری، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با تکیه بر مشارکت مردمی، اعتبارات دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها آغاز شده است.

احداث ۱۱۳۵ کلاس درس

مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل با اشاره به پیشرفت‌های این حوزه خبر داد و گفت: ما با هدف مدرسه‌سازی گسترده، احداث ۱۱۳۵ کلاس درس را در سطح استان در دستور کار قرار داده‌ایم. وی افزود که تمرکز اصلی بر ایجاد فضاهای ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان است تا سرمایه‌گذاری بر روی نسل آینده، نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

شاهد رشد ۱۲ پله‌ای در سطح کشور

وی در ادامه با اشاره به آمار رشد در استان بیان کرد: استان اردبیل در حوزه احداث کلاس درس، شاهد رشد ۱۲ پله‌ای در سطح کشور بوده است. وی تاکید کرد که نرخ احداث کلاس‌های درس در این استان نسبت به سال‌های گذشته تا سه برابر افزایش یافته است.

مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل در پایان، از رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان سازمان و خیرین یاد کرد و گفت: نقش خبرنگاران در اتصال پروژه‌های آموزشی به دغدغه‌مندان جامعه، باعث سرعت بخشیدن به تحقق این نهضت توسعه‌ای در استان می‌شود.