نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز شنبه نرخ مرغ زنده ۴۰۰۰ تومان است، اظهارداشت: همچنین نرخ مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن ۵۵۰۰ تومان، درب کشتارگاه ۵۶۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۵۷۰۰ تومان و در مراکز خرده فروشی ۶۲۰۰ تومان است.

به گفته وی، نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۲۰۰ و ران مرغ بی کمر برابر با قیمت مرغ و ۶۲۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی، قیمت انواع ماهی را در مراکز خرده فروشی بدین شرح اعلام کرد: شیرجنوب ۲۴ هزارتومان، کپور ۱۱ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۳ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۰ هزارتومان، آمور جنوب(سفید پرورشی) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۴ هزارتومان و حلواسیاه ۲۵ هزار تومان.