  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار

نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امروز شنبه نرخ مرغ زنده ۴۰۰۰ تومان است، اظهارداشت: همچنین نرخ مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن ۵۵۰۰ تومان، درب کشتارگاه ۵۶۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۵۷۰۰ تومان و در مراکز خرده فروشی ۶۲۰۰ تومان است.

به گفته وی، نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۲۰۰ و ران مرغ بی کمر برابر با قیمت مرغ و ۶۲۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی، قیمت انواع ماهی را در مراکز خرده فروشی بدین شرح اعلام کرد: شیرجنوب ۲۴ هزارتومان، کپور ۱۱ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۳ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۰ هزارتومان، آمور جنوب(سفید پرورشی) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۴ هزارتومان و حلواسیاه ۲۵ هزار تومان.  

کد مطلب 3037291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها