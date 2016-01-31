«جوان و بحران هویت» به چاپ هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «جوان و بحران هویت» نوشته محمدرضا شرفی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هشتم رسیده است.

بخش قابل توجّهی از افسردگی ها، احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها، نتیجه منطقی بی هویتی است. هویت، تعیین کننده جایگاه و منزلت و مرتبت انسان است و پیوندها و رشته ها و ارتباطات او و جهان خارج را در بر می گیرد.

هویت، نقش ها، وظائف و مسؤلیت های هر کسی را در قبال خود و دیگران معین می کند و توقّعات و نسبت خود با گذشته و حال و آینده را مشخص می سازد. بنابراین هویت جلوه های متعدد دارد: هویت فردی (شخصی)، هویت خانوادگی، هویت ملی، هویت دینی، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی و هویت مدنی، هر یک از این مقولات فصلی از کتاب مذکور است. محور بحث هویت نیز جوانان اند و مطالب با تأکید بر ویژگی ها و نیازها و گرایش های نسل جوان تنظیم شده است.

نویسنده «جوان و بحران هویت» در این کتاب سعی کرده علاوه بر تبیین جلوه های متنوع هویت به ارتباط میان آنها نیز اشاره شود و راه کارهای تکوین و تقویت هر یک پیشنهاد شود.

از سوی دیگر چون محور بحث هویت، جوانان می باشند مطالب با تأکید بر ویژگی ها، نیازها و گرایش های نسل جوان تنظیم گردیده است و در موارد ضرورت به گروه های سنّی دیگر نظیر نوجوانان و یا بزرگسالان به طور مشخص اشاره شده است.

این کتاب در هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول مبانی هویت به طور اجمالی بحث می شود و در آن مفهوم شناسی هویت، شاهص های جوانی، بحران هویت و هیجانات جانشین پذیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. فصل دوم کتاب به هویت فردی و شخصی جوانان می پردازد و روش های تکوین هویت فردی را برمی شمارد و فصل سوم هویت خانوادگی و شیوه های تکوین هویت خانوادگی را بیان می کند.

هویت ملی موضوع بحث فصل چهارم کتاب است که در آن اهداف تربیتی، فلسفه وفاداری ملی و آسیب شناسی هویت ملی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. فصل پنجم هم هویت دینی را با نگاه بر اینکه هویت دینی زمینه ساز هویت تمدنی جوانان است مورد واکاوی قرار می دهد. فصل ششم و هفتم هم به ترتیب هویت اجتماعی و هویت فرهنگی را بررسی می کند که در آن مفهوم شناسی هویت اجتماعی، تقویت خود رهبری، مفهوم شناسی فرهنگ از منظر جامعه شناسی، جایگاه هویت فرهنگی، بازیابی هویت فرهنگی و غیره بیان می شود.

در فصل هشتم این اثر هم، خواننده با مقوله هایی بی نظیر موقعیت کنونی تمدن ها و شیوه های توسعه و تعمیق گفتگوی تمدن ها و نیز راه کارهایی که این طرح در جهت حل معضلات کنونی بشر نشان می دهد، آشنا خواهد شد.

چاپ هشتم این کتاب با ۲۰۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۷۰۰ نسخه و قیمت ۹۵ هزار ریال به چاپ رسیده است.