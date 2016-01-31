رکورد واردات بنزین ایران شکست/ واردات از مرز ۸.۵ میلیون لیتر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر سجادی درباره آخرین وضعیت واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی از کشور، گفت: هم اکنون تنها سوخت وارداتی به ایران هم اکنون بنزین بوده و در ١٠ ماه نخست سال جاری به طور متوسط روزانه ٨,٥ میلیون لیتر بنزین (معادل ١٢ درصد از مصرف کل) به کشور وارد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون روزانه ٧١ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شودف تصریح کرد: در ١٠ ماه نخست امسال به طور متوسط روزانه ٥ میلیون لیتر گازوئیل به کشورهای مختلف همسایه همچون پاکستان صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن بنزین در کشور از خردادماه امسال و در پی پایان اعتبار بنزین ٧٠٠ تومانی در کارتهای سوخت در پایان آبان ماه، اظهار داشت: تک نرخی شدن بنزین سبب کاهش روند رشد مصرف بنزین شده است، به طوری‌که در سالهای گذشته که بنزین دو نرخی بوده سالانه رشد مصرف ٦ تا ٧ درصد بوده است، اما امسال تاکنون این میزان از ٢,١ درصد بیشتر نشده است که رشدی منطقی است.

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اجرایی شدن برجام پیش بینی می‌شود با تحرک اقتصادی در کشور مصرف سوخت نیز افزایش یابد.

به گزارش مهر، متوسط مصرف بنزین سال گذشته با افزایشی حدود ۱.۷ درصدی همراه شده و در مجموع سال گذشته حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین معمولی و سوپر در کشور مصرف شده که افزایش مصارف داخلی منجر به افزایش واردات این فرآورده استراتژیک نفتی شده است.

براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، سال گذشته به طور متوسط روزانه ۴.۷ میلیون لیتر بنزین و در مجموع یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون لیتر از این محصول پرطرفدار نفتی وارد کشور شده که حجم واردات بنزین در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۲ با افزایشی حدود ۳۱ درصدی همراه شده است.

علاوه بر این، در سال ۱۳۹۲ هم در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون لیتر بنزین وارد ایران شده و در مجموع در دوسال نخست فعالیت دولت یازدهم در مجموع سه میلیارد لیتر بنزین از خارج کشور خریداری شده است.

این در حالی است که از ابتدای سال‌جاری با طولانی شدن دوره تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت شازند اراک و افزایش مصارف داخلی حجم واردات بنزین با افزایشی نزدیک به دو برابری نسبت به سال ۱۳۹۳ همراه بوده است.

یکی از مهمترین دلایل افزایش دو برابری واردات بنزین در سال جاری جهش ۲.۱ درصدی مصرف داخلی بوده به طوری که از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۷۱ میلیون لیتر از این فرآورده نفتی در کشور عرضه و توزیع شده است.

با این وجود در طول حدود ۹ سال گذشته تاکنون هیچ‌گاه متوسط مصرف بنزین ایران به رکورد سال ۸۵ (واردات روزانه ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز) نرسید و اگر عرضه کارتی بنزین انجام نمی‌شد، هم‌اکنون متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۵۰ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یافت.