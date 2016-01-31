به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل افزود: راه آهن اردبیل به دلیل کمیود اعتبار با مشکل مواجه بوده و اعتباری که از سال ۹۱ به این طرح داده شده عملا به درد آن نمی خورد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه و عدد و رقمی که از سال ۹۰ به این طرح داده شده کاملا روشن و شفاف است، تصریح کرد: اختصاص سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان برای این پروژه اعتباری نیست که بتوان با آن پروژه را در کوتاه ترین زمان ممکن اجرا کرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه تکمیل راه آهن اردبیل نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو است، متذکر شد: براین اساس با سرمایه گذاران چینی در این خصوص مذاکره شده اما تاکنون منتج به قرارداد نشده است.

وی اصلی ترین مشکل این طرح را اعتبار ارزیابی کرد و ادامه داد: رئیس جمهور در سفر خود به این استان به مردم اردبیل قول تکمیل و بهره بردای آن را داده براین اساس دولت تمام تلاش خود را برای اجرای آن به کار گرفته است.

خدابخش با بیان اینکه فضای لازم با توجه به لغو تحریم ها برای جذب سرمایه گذار و اجرای این طرح مهیا شده است، عنوان کرد: برای ساخت راه آهن میانه – اردبیل باید ۲۸ کیلیومتر پل و تونل در مسیر اجرا شود که همین امر ۶۰ درصد هزینه ساخت را به خود اختصاص داده است.

احتمال ورود سرمایه گذار ترک در طرح پتروشیمی اردبیل

وی با اشاره به ساخت ۲۳ کیلومتر تونل و پنج کیلومتر پل یادآور شد: در حال حاضر نیز شش پیمانکار در این طرح فعالیت می کنند.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به پروژه پتروشیمی اردبیل به عنوان طرح بزرگ دیگر استان که به صورت راکد مانده است، اضافه کرد: پتروشیمی نیز با مشکل سرمایه گذار روبرو است، در این راستا نیز مذاکراتی برای جذب سرمایه گذار صورت گرفته که امیدواریم منتج به نتیجه شود.

وی از احتمال ورود سرمایه گذار ترکیه ای برای طرح پتروشیمی اردبیل خبر داد و افزود: سرمایه گذارانی از این کشور تمایل خود را اعلام کرده اند که در حال مذاکره هستیم.

خدابخش پتروشیمی اراک را سرمایه گذار و مالک اصلی این طرح عنوان کرد و بیان داشت: با وجود اینکه از ابتدا قرار بود در این طرح کود و اوره تولید شود اما هم اکنون سرمایه گذار تمایلی برای تولید این محصولات ندارد، بنابراین با جلسات متعدد نوع تولید آن تغییر یافت.